Як змінилися головні героїні пригодницької історії русалок з "H2O. Просто додай води" (фото)

Каріба Хейн

Бунтарку Ріккі, яка живе за власними правилами та завжди каже те, що думає, зіграла австралійська акторка Каріба Хейн. Дівчина завоювала прихильність завдяки своєму яскравому образу та почуттю гумору.

Зараз Каріба залишається такою ж харизматичною та займається танцями, як і раніше. А от остання кіноробота у неї була у 2020 році.

Каріба Хейн (фото: Кіноріум)

Каріба Хейн (фото: instagram.com/caribaheine)

Клер Холт

Трохи занудну, але дуже розумну Емму зіграла Клер Холт. Тоді вона мала довгі пасма і була натуральною білявкою. Глядачам вона запам’яталась, як дуже мила дівчина, що виконала свою роль бездоганно.

Та зараз це доросла приваблива жінка з каре. Акторка продовжує будувати свою кар’єру й остання її картина була знята минулого року.

Клер Холт (фото: Кіноріум)

Клер Холт (фото: instagram.com/claireholt)

Фібі Тонкін

А ось сором’язливу Клео зіграла красуня Фібі Тонкін. Її милий образ юної русалки підкорив багатьох, адже вона виглядає у цій ролі дуже гармонійно.

Наразі Фібі 34 і вона має ідеальну фігуру та часто демонструє це у модельній кар’єрі. Також жінка продовжує свою акторську кар’єру.

Фібі Тонкін (фото: Кіноріум)

Фібі Тонкін (фото: instagram.com/claireholt)