Як змінились головні актори пригодницької мелодрами "Блакитна лагуна" (фото)

Фільм "Блакитна лагуна" став для глядачів неймовірною історією виживання та кохання на безлюдному острові, яка підкорила серця мільйонів.

Як зараз виглядають головні актори фільму "Блакитна лагуна"

Фільм вийшов у прокат ще у 1980 році. Сюжет розповідає, як одного разу у відкритому морі на кораблі сталася пожежа, внаслідок чого він пішов на дно. У одному з човнів врятувалися двоє дітей - син капітана та його племінниця. Хлопчик і дівчинка почали жити довгі роки на прекрасному тропічному острові. Але з часом вони дорослішають, і у їхніх серцях зароджується справжнє, чисте кохання.

Брук Шилдс

Брук зіграла роль Емелін Лестрейндж коли їй було всього 15 років, але акторка виглядала старшою. Але варто зауважити, що свій шлях до великого кіно вона почала ще в дитинстві, а також працювала моделлю. Успіх "Блакитної лагуни" не став яскравою крапкою в карʼєрі зірки.

Протягом багатьох років вона отримувала престижні відзнаки. Шилдс також не покидала моделінг, тому до 58 років зберегла струнку фігуру та виразну зовнішність, якою і зараз підкорює прихильників.

Брук Шилдс (фото: Кіноріум)

Брук Шилдс (фото: instagram.com/brookeshields)

Крістофер Аткінс

Роль Річарда Лестрейнджа у "Блакитній лагуні" стала дебютною для Крістофера. І вже після премʼєри він був номінований на відому та досить престижну премію "Золотий глобус" у категорії найкращий акторський дебют. Отже, роль красеня на безлюдному острові відкрила йому двері у світ великого кіно.

Поговорюють, що він витрачав усі зароблені гроші на алкоголь та розваги, тому мало уваги приділяв розвитку в акторстві. Після знімання у ще кількох фільмах популярність Аткінса пішла на спад, хоча у нього є потенціал. Його акторська карʼєра закінчилася дуже блискавично, зокрема, так само як і почалася. Нині актору 63 роки і він виглядає доволі гарно.

Крістофер Аткінс (фото: Кіноріум)