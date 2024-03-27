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Как изменились главные героини приключенческой истории русалок из "H2O. Просто добавь воды" (фото)

Кадр из сериала "H2O. Просто добавь воды"
Автор: Юлия Любченко

"H2O. Просто добавь воды" - это приключенческий сериал о трех подругах, которые магическим образом стали русалками, и вынуждены это скрывать от всех, кроме близких друзей и первой любви.

РБК-Украина (проект Styler) решило показать вам, как сейчас выглядят полюбившиеся миллионам русалки.

Кариба Хейн

Бунтарку Рикки, которая живет по своим правилам и всегда говорит то, что думает, сыграла австралийская актриса Кариба Хейн. Девушка завоевала любовь благодаря своему яркому образу и чувству юмора.

Сейчас Кариба остается такой же харизматичной и занимается танцами по-прежнему. А вот последняя киноработа у нее была в 2020 году.

Кариба Хейн (фото: Кинориум)

Кариба Хейн (фото: instagram.com/caribaheine)

Клэр Холт

Немного занудную, но очень умную Эмму сыграла Клэр Холт. Тогда она имела длинные пряди и была натуральной блондинкой. Зрителям она запомнилась, как очень милая девушка, исполнившая свою роль безупречно.

И сейчас это взрослая привлекательная женщина с каре. Актриса продолжает строить свою карьеру и последняя ее картина была снята в прошлом году.

Клэр Холт (фото: Кинориум)

Клэр Холт (фото: instagram.com/claireholt)

Фиби Тонкин

А вот застенчивую Клео сыграла красавица Фиби Тонкин. Ее милый образ юной русалки покорил многих, ведь она смотрится в этой роли очень гармонично.

Сейчас Фиби 34 имеет идеальную фигуру и часто демонстрирует это в модельной карьере. Также женщина продолжает свою актерскую карьеру.

Фиби Тонкин (фото: Кинориум)

Фиби Тонкин (фото: instagram.com/claireholt)

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