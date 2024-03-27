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Як змінилися головні героїні пригодницької історії русалок з "H2O. Просто додай води" (фото)

Середа 27 березня 2024 22:52
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Як змінилися головні героїні пригодницької історії русалок з "H2O. Просто додай води" (фото) Кадр з серіалу "H2O. Просто додай води"
Автор: Юлія Любченко

"H2O. Просто додай води" - це пригодницький серіал про трьох подруг, які магічним чином стали русалками, і вимушені це приховувати від усіх, крім близьких друзів та першого кохання.

РБК-Україна (проект Styler) вирішило показати вам, як зараз виглядають русалки, які полюбилися мільйонам.

Каріба Хейн

Бунтарку Ріккі, яка живе за власними правилами та завжди каже те, що думає, зіграла австралійська акторка Каріба Хейн. Дівчина завоювала прихильність завдяки своєму яскравому образу та почуттю гумору.

Зараз Каріба залишається такою ж харизматичною та займається танцями, як і раніше. А от остання кіноробота у неї була у 2020 році.

Як змінилися головні героїні пригодницької історії русалок з &quot;H2O. Просто додай води&quot; (фото)

Каріба Хейн (фото: Кіноріум)

Як змінилися головні героїні пригодницької історії русалок з &quot;H2O. Просто додай води&quot; (фото)

Каріба Хейн (фото: instagram.com/caribaheine)

Клер Холт

Трохи занудну, але дуже розумну Емму зіграла Клер Холт. Тоді вона мала довгі пасма і була натуральною білявкою. Глядачам вона запам’яталась, як дуже мила дівчина, що виконала свою роль бездоганно.

Та зараз це доросла приваблива жінка з каре. Акторка продовжує будувати свою кар’єру й остання її картина була знята минулого року.

Як змінилися головні героїні пригодницької історії русалок з &quot;H2O. Просто додай води&quot; (фото)

Клер Холт (фото: Кіноріум)

Як змінилися головні героїні пригодницької історії русалок з &quot;H2O. Просто додай води&quot; (фото)

Клер Холт (фото: instagram.com/claireholt)

Фібі Тонкін

А ось сором’язливу Клео зіграла красуня Фібі Тонкін. Її милий образ юної русалки підкорив багатьох, адже вона виглядає у цій ролі дуже гармонійно.

Наразі Фібі 34 і вона має ідеальну фігуру та часто демонструє це у модельній кар’єрі. Також жінка продовжує свою акторську кар’єру.

Як змінилися головні героїні пригодницької історії русалок з &quot;H2O. Просто додай води&quot; (фото)

Фібі Тонкін (фото: Кіноріум)

Як змінилися головні героїні пригодницької історії русалок з &quot;H2O. Просто додай води&quot; (фото)

Фібі Тонкін (фото: instagram.com/claireholt)

Раніше ми розповідали, як змінились головні актори легендарного фільму "Леон".

Також дивіться, як зараз виглядають головні актори пригодницької мелодрами "Блакитна лагуна".

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