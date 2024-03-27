ua en ru
Чт, 28 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Как изменились главные героини приключенческой истории русалок из "H2O. Просто добавь воды" (фото)

Среда 27 марта 2024 22:52
UA EN RU
Как изменились главные героини приключенческой истории русалок из "H2O. Просто добавь воды" (фото) Кадр из сериала "H2O. Просто добавь воды"
Автор: Юлия Любченко

"H2O. Просто добавь воды" - это приключенческий сериал о трех подругах, которые магическим образом стали русалками, и вынуждены это скрывать от всех, кроме близких друзей и первой любви.

РБК-Украина (проект Styler) решило показать вам, как сейчас выглядят полюбившиеся миллионам русалки.

Кариба Хейн

Бунтарку Рикки, которая живет по своим правилам и всегда говорит то, что думает, сыграла австралийская актриса Кариба Хейн. Девушка завоевала любовь благодаря своему яркому образу и чувству юмора.

Сейчас Кариба остается такой же харизматичной и занимается танцами по-прежнему. А вот последняя киноработа у нее была в 2020 году.

Как изменились главные героини приключенческой истории русалок из &quot;H2O. Просто добавь воды&quot; (фото)

Кариба Хейн (фото: Кинориум)

Как изменились главные героини приключенческой истории русалок из &quot;H2O. Просто добавь воды&quot; (фото)

Кариба Хейн (фото: instagram.com/caribaheine)

Клэр Холт

Немного занудную, но очень умную Эмму сыграла Клэр Холт. Тогда она имела длинные пряди и была натуральной блондинкой. Зрителям она запомнилась, как очень милая девушка, исполнившая свою роль безупречно.

И сейчас это взрослая привлекательная женщина с каре. Актриса продолжает строить свою карьеру и последняя ее картина была снята в прошлом году.

Как изменились главные героини приключенческой истории русалок из &quot;H2O. Просто добавь воды&quot; (фото)

Клэр Холт (фото: Кинориум)

Как изменились главные героини приключенческой истории русалок из &quot;H2O. Просто добавь воды&quot; (фото)

Клэр Холт (фото: instagram.com/claireholt)

Фиби Тонкин

А вот застенчивую Клео сыграла красавица Фиби Тонкин. Ее милый образ юной русалки покорил многих, ведь она смотрится в этой роли очень гармонично.

Сейчас Фиби 34 имеет идеальную фигуру и часто демонстрирует это в модельной карьере. Также женщина продолжает свою актерскую карьеру.

Как изменились главные героини приключенческой истории русалок из &quot;H2O. Просто добавь воды&quot; (фото)

Фиби Тонкин (фото: Кинориум)

Как изменились главные героини приключенческой истории русалок из &quot;H2O. Просто добавь воды&quot; (фото)

Фиби Тонкин (фото: instagram.com/claireholt)

Раньше мы рассказывали, как сменились главные актеры легендарного фильма "Леон".

Также смотрите, как сейчас смотрятся главные актеры приключенческой мелодрамы "Голубая лагуна".

Читайте РБК-Украина в Google News
Актриса Фильмы
NEWS
Обстрел Харькова: россияне нанесли удар по жилым домам, есть жертва и много раненых
Обстрел Харькова: россияне нанесли удар по жилым домам, есть жертва и много раненых