Як змінилися головні герої серіалу "Школа" та де вони знаходяться під час війни (фото)

Анна Трінчер

Після серіалу "Школа" Анна Трінчер, яка виконала роль Нати Засєєвої, взяла участь у кількох епізодах різних серіалів, а також зіграла головну роль у фільмі "Кохання та блогери", випущеному у 2022 році.

Зараз вона активно розвиває свою кар'єру співачки. З початком повномасштабної війни зірка перейшла на українську мову і випустила кілька популярних.

Також за цей час виконавиця встигла одружитись і розлучитися з блогером Олександром Волошиним.

22-річна артистка залишається в Україні й активно підтримує свій популярний блог в Instagram і TikTok.

Анна Трінчер (фото: instagram.com/annatrincher_official)

Ірина Кудашова

Ірина Кудашова прославилася своєю роллю Ніки Тихонової в серіалі "Школа", коли їй було 19 років, тоді як її персонажцу лише 15.

Після цього вона знялася в серіалі "Нове життя Василини Павлівни", з'явилася в епізодичній ролі в серіалі "Секс, інста і ЗНО", а також виконала роль дочки Івана Франка у фільмі "Інший Франко".

Зараз Ірині 24 роки, і після початку повномасштабної війни вона тривалий час жила у Польщі, потім повернулася в Україну.

У своїх соцмережах зірка активно висвітлює тему війни в Україні, а також ділиться світлинами зі своїх подорожей і фотосесій.

Днями вийшов новий фільм "Смак свободи", де вона виконала головну роль.

Ірина Кудашова (фото: instagram.com/irinaa_kudashova)

Ліза Василенко

У серіалі "Школа" Ліза Василенко втілила образ відомої блогерки Лоли Гавриленко. Уже на той час вона мала досвід моделінгу та гарячі амбіції. Мріючи здійснити їх, Ліза вирушила до Москви.

З 2021 по березень 2022 року вона проживала в столиці Росії. Однак її інтерв'ю, в якому прозвучала заява "краще здохнути тут, ніж в Україні", викликало галас у суспільстві.

Утім, після початку повномасштабної війни Ліза покинула Росію і висловила свої вибачення перед українським народом.

За її словами, російська агресія збудила в ній почуття патріотизму. Тим не менш, у своїх соцмережах Василенко не піднімає тему війни.

Зараз вона перебуває у стосунках з російським репером Моргенштерном, відомим своїми неоднозначними заявами щодо війни в Україні.

Що стосується основного джерела доходу Лізи, наразі ним є публікація еротичних фотографій і відео на платформі OnlyFans.

Ліза Василенко (фото: instagram.com/elizabethvasilenko)

Олександр Петренко

У серіалі "Школа" Олександр Петренко втілив образ Паші Самойлова. На зйомках він зустрів Лізу Василенко, і між ними виникли романтичні стосунки, хоча пізніше пара розійшлася.

У 2021 році він одружився з моделлю Ангеліною Пірцхалаві, і нині подружжя проживає у Лос-Анджелесі.

У лютому 2022 року, ще до початку повномасштабної війни, 28-річний актор переїхав до США.

Коли почалося повномасштабне вторгнення РФ, Олександр опублікував звернення до росіян.

"Ми хочемо дружити і їздити один до одного в гості, хочемо обмінюватися товарами і будувати нові міста, розвивати культуру і жити мирно і щасливо. Ми справді любимо вас, мирних жителів, і розуміємо, що з ним і його бандою бойовиків важко боротися, але хтось повинен його зупинити. Усім добра і миру", - писав Петренко.

Олександр Петренко (фото: instagram.com/as.petrenko)

Данило Черкас (Деніел Вегас)

Данило Черкас, уже користуючись популярністю блогера, широко відомим став після своєї участі в серіалі "Школа", де виконав роль Дані Гармаша.

Його впізнаваність ще більше зросла, і у 2020 році він заснував TikTok-проєкт під назвою "uLove Home", який об'єднував 15 українських блогерів.

Однак після початку повномасштабного вторгнення їхній майданчик у Гостомелі був знищений.

Черкас зник із соцмереж, і близько року не підтримував зв'язок із підписниками.

Влітку 2023 року Данило повернувся в Instagram, оголосивши про перехід на українську мову і зізнавшись у тому, що шкодує про своє колишнє орієнтування на російський контент і використання російської мови.

Наразі 26-річний актор не уточнив свого місця розташування, але, ймовірно, перебуває за межами України.

Данило Черкас (фото: instagram.com/daniel.vegas)

Богдан Осадчук

Виконавцю ролі Тохи Сидоренка зараз 23 роки, і після завершення роботи у серіалі "Школа" йому не довелося отримати великих ролей у кіно та на телебаченні.

Хлопець, який провів 2 роки у стосунках зі своєю колегою по серіалу Анною Трінчер, проживає в Україні, працює моделлю і веде Instagram-блог українською мовою.

Богдан Осадчук (фото: instagram.com/osadchukbogdann)