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Як зараз виглядають актори сімейного фільму "Двоє: Я і моя тінь" (фото)

Понеділок 08 січня 2024 21:26
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Як зараз виглядають актори сімейного фільму "Двоє: Я і моя тінь" (фото) Як змінились актори фільму "Двоє: Я і моя тінь" (Фото: Кіноріум)
Автор: Юлія Любченко

“Двоє: Я і моя тінь” у свій час став неймовірно популярним фільмом для дорослих і дітей та подарував білет у щасливе майбутнє акторам.

РБК-Україна (проект Styler) дослідило, як нині виглядають актори цього легендарного фільму і ділиться цією інформацією з вами.

Під час підготовки матеріалу були використані такі джерела: Кіноріум.

Ешлі та Мері-Кейт Олсен

Американські акторки-близнючки здобули популярність у віці дев'яти років, в той самий час коли вийшов фільм "Двоє: я і моя тінь".

Після успіху цієї стрічки кар'єра дівчат стрімко пішла вгору. Акторки взяли участь у багатьох фільмах і навіть заснували свою власну компанію та стали наймолодшими продюсерками у Голлівуді.

Останнім проєктом близнючок був фільм "Миттєвості Нью-Йорка", але він не вийшов успішним. Після цього вони рідко з'являлися разом на екранах, але відвідують світські заходи.

Варто зазначити, що нині дівчатам по 37 років і Мері-Кейт і Ешлі займаються виробництвом одягу і їхнє життя не розходиться різними шляхами.

Як зараз виглядають актори сімейного фільму &quot;Двоє: Я і моя тінь&quot; (фото)Як зараз виглядають актори сімейного фільму &quot;Двоє: Я і моя тінь&quot; (фото)

Ешлі та Мері-Кейт Олсен (фото: Кіноріум)

Як зараз виглядають актори сімейного фільму &quot;Двоє: Я і моя тінь&quot; (фото)

Ешлі Олсен (фото: instagram.com/ashleyolsens)

Як зараз виглядають актори сімейного фільму &quot;Двоє: Я і моя тінь&quot; (фото)

Мері-Кейт Олсен (фото: instagram.com/theolsensisterss)

Як зараз виглядають актори сімейного фільму &quot;Двоє: Я і моя тінь&quot; (фото)

Ешлі та Мері-Кейт Олсен (фото: instagram.com/ashleyolsens)

Стів Гуттенберг

Стів зіграв татуся двох абсолютно різних та непосидючих дочок, які у фільмі намагалися влаштувати особисте життя батька. Під час цієї ролі його вважали справжнім красенем. А ось зараз чоловік також залишається у формі та продовжує свою кар’єру.

Як зараз виглядають актори сімейного фільму &quot;Двоє: Я і моя тінь&quot; (фото)Як зараз виглядають актори сімейного фільму &quot;Двоє: Я і моя тінь&quot; (фото)

Стів Гуттенберг (фото: Кіноріум)

Джейн Сібет

Та сама наречена, яка зовсім не сподобалась сестрам-близнючкам у фільмі зараз залишається справжньою красунею та у свої 61 може похизуватися успіхом та зовнішнім виглядом.

Як зараз виглядають актори сімейного фільму &quot;Двоє: Я і моя тінь&quot; (фото)Як зараз виглядають актори сімейного фільму &quot;Двоє: Я і моя тінь&quot; (фото)

Джейн Сібет (фото: Кіноріум)

Крісті Еллі

Саме вона зіграла справжнє кохання у парі зі Стівом Гуттенбергом та своїм веселим характером підкорила серця маленьких доньок свого обранця. Та, на жаль, Крісті пішла з життя у 2022 році у віці 71 року.

Як зараз виглядають актори сімейного фільму &quot;Двоє: Я і моя тінь&quot; (фото)Як зараз виглядають актори сімейного фільму &quot;Двоє: Я і моя тінь&quot; (фото)

Крісті Еллі (фото: Кіноріум)

Раніше ми розповідали про те, як змінилися головні актори найулюбленішого бойовика "Міцний горішок".

Також читайте наш матеріал про те, як зараз виглядають головні актори улюбленого сімейного фільму "Кучерява Сью".

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