Як змінились головні актори колоритної комедії "Приборкання норовливого" (фото)

Фільм "Приборкання норовливого" вийшов аж у 1980-му році й досі підкорює серця мільйонів глядачів, адже це класика.

Під час підготовки матеріалу були використані такі джерела: Кіноріум.

РБК-Україна (проект Styler) вирішило показати вам, як змінилися головні та дуже відомі актори романтичної історії.

Як змінилися головні актори фільму "Приборкання норовливого"

Комедійно-романтична кінострічка одразу ж завоювала любов шанувальників по всьому світу, скандальні та дуже цікаві стосунки дотепного фермера та неймовірної красуні Лізи змушують багатьох заново переглянути фільм, щоб поринути у цей італійський колоритний настрій.

На зйомках фільму між Адріано Челентано та Орнеллою Муті спалахнув службовий, але дуже яскравий роман, але була велика проблема - на той момент обоє були одружені. Та незабаром актор вирішив закінчити стосунки й розійтися у свої життя.

Адріано Челентано

Адріано став справжньою зіркою завдяки ролі у фільмі "Приборкання норовливого" Також він створив власний гурт під назвою "Rock Boys". За його плечима участь у найпрестижніших музичних фестивалях.

Роль йому далася дуже просто, адже його персонаж полюбився своєю індивідуальністю та силою характеру.

Наразі актору 86 років і він досі залишається досить привабливим чоловіком, актором та живою легендою.

Адріано Челентано (фото: Кіноріум)

Адріано Челентано (фото: instagram.com/adriano_celentano_life)

Орнелла Муті

Орнелла зіграла роль норовливої Лізи, яка має чудову фігуру, гарну зовнішність та дуже сильні почуття до Еліа. Її характер став справжнім прикладом для жінок, адже такі пристрасті іноді потрібні у стосунках.

Після цієї яскравої ролі кар'єра жінки стала доволі успішною та різноплановою. На щастя, Орнелла не стала заручницею одного образу.

Нині акторці 78 років і вона має чудовий вигляд, залишається такою ж красунею, як і багато років тому, вона є прикладом для жінок, які хочуть зберегти красу у будь-якому віці.

Орнелла Муті (фото: Кіноріум)