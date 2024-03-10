Как изменились главные герои сериала "Школа" и где они находятся во время войны (фото)

Анна Тринчер

После сериала "Школа" Анна Тринчер, исполнившая роль Наты Засеевой, приняла участие в нескольких эпизодах различных сериалов, а также сыграла главную роль в фильме "Любовь и блогеры", выпущенном в 2022 году.

Сейчас она активно развивает свою карьеру певицы. С началом полномасштабной войны звезда перешла на украинский язык и выпустила несколько популярных песен.

Также за это время исполнительница успела выйти замуж и расстаться с блогером Александром Волошиным.

22-летняя артистка остается в Украине и активно поддерживает свой популярный блог в Instagram и TikTok.

Анна Тринчер (фото: instagram.com/annatrincher_official)

Ирина Кудашова

Ирина Кудашова прославилась своей ролью Ники Тихоновой в сериале "Школа", когда ей было 19 лет, тогда как ее персонажцу всего 15.

После этого она снялась в сериале "Новая жизнь Василисы Павловны", появилась в эпизодической роли в сериале "Секс, инста и ВНО", а также исполнила роль дочери Ивана Франко в фильме "Другой Франко".

Сейчас Ирине 24 года, и после начала полномасштабной войны она долгое время жила в Польше, затем вернулась в Украину.

В своих соцсетях звезда активно освещает тему войны в Украине, а также делится фотографиями из своих путешествий и фотосессий.

На днях вышел новый фильм "Вкус свободы", где она исполнила главную роль.

Ирина Кудашова (фото: instagram.com/irinaa_kudashova)

Лиза Василенко

В сериале "Школа" Лиза Василенко воплотила образ известного блогера Лолы Гавриленко. Уже в то время она имела опыт моделинга и горячие амбиции. Мечтая осуществить их, Лиза отправилась в Москву.

С 2021 по март 2022 года она проживала в столице России. Однако ее интервью, в котором прозвучало заявление "лучше сдохнуть здесь, чем в Украине", вызвало шум в обществе.

Впрочем, после начала полномасштабной войны Лиза покинула Россию и выразила свои извинения перед украинским народом.

По ее словам, российская агрессия пробудила в ней чувство патриотизма. Тем не менее, в своих соцсетях Василенко не поднимает тему войны.

Сейчас она состоит в отношениях с российским рэпером Моргенштерном, известным своими неоднозначными заявлениями относительно войны в Украине.

Что касается основного источника дохода Лизы, сейчас им является публикация эротических фотографий и видео на платформе OnlyFans.

Лиза Василенко (фото: instagram.com/elizabethvasilenko)

Александр Петренко

В сериале "Школа" Александр Петренко воплотил образ Паши Самойлова. На съемках он встретил Лизу Василенко, и между ними возникли романтические отношения, хотя позже пара разошлась.

В 2021 году он женился на модели Ангелине Пирцхалави, и сейчас супруги проживают в Лос-Анджелесе.

В феврале 2022 года, еще до начала полномасштабной войны, 28-летний актер переехал в США.

Когда началось полномасштабное вторжение РФ, Александр опубликовал обращение к россиянам.

"Мы хотим дружить и ездить друг к другу в гости, хотим обмениваться товарами и строить новые города, развивать культуру и жить мирно и счастливо. Мы действительно любим вас, мирных жителей, и понимаем, что с ним и его бандой боевиков трудно бороться, но кто-то должен его остановить. Всем добра и мира", - писал Петренко.

Александр Петренко (фото: instagram.com/as.petrenko)

Даниил Черкасс (Дениел Вегас)

Даниил Черкас, уже пользуясь популярностью блогера, широко известным стал после своего участия в сериале "Школа", где исполнил роль Дани Гармаша.

Его узнаваемость еще больше возросла, и в 2020 году он основал TikTok-проект под названием "uLove Home", который объединял 15 украинских блогеров.

Однако после начала полномасштабного вторжения их площадка в Гостомеле была уничтожена.

Черкас исчез из соцсетей, и около года не поддерживал связь с подписчиками.

Летом 2023 года Даниил вернулся в Instagram, объявив о переходе на украинский язык и признавшись в том, что сожалеет о своем прежнем ориентировании на российский контент и использовании русского языка.

Сейчас 26-летний актер не уточнил своего местоположения, но, вероятно, находится за пределами Украины.

Даниил Черкас (фото: instagram.com/daniel.vegas)

Богдан Осадчук

Исполнителю роли Тохи Сидоренко сейчас 23 года, и после завершения работы в сериале "Школа" ему не пришлось получить больших ролей в кино и на телевидении.

Парень, который провел 2 года в отношениях со своей коллегой по сериалу Анной Тринчер, проживает в Украине, работает моделью и ведет Instagram-блог на украинском языке.

Богдан Осадчук (фото: instagram.com/osadchukbogdann)