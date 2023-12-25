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Як змінилися головні актори найулюбленішого бойовика "Міцний горішок" (фото)

Як виглядають актори фільму "Міцний горішок" (фото: Кіноріум)
Автор: Юлія Любченко

Фільм "Міцний горішок" - це культовий бойовик, адже головну роль у ньому виконує Брюс Вілліс, якого нині знає весь світ. А його сюжет полюбився навіть жінкам, попри те, що це бойовик.

А ось інформацію про те, як змінились актори “Міцного горішка”, для вас підготувало РБК-Україна (проект Styler).

Під час підготовки матеріалу було використано джерела: Кіноріум.

Брюс Вілліс

Одну зі своїх найуспішніших ролей американський актор зіграв у 33 роки. І саме у "Міцному горішку", адже його персонаж  Джон Макклейн зробив з нього  світову зірку кіно. За Вілліс досі закріплене звання "Міцного горішка".

Проте зараз його стан не можна назвати гарним, адже він намагається боротися зі страшною хворобою - важку форму деменції, що завдає йому великих складностей.

Тож, з кар’єрою актора Брюс попрощався вже давно і тепер все його життя крутиться навколо родини, яка шалено його кохає. 

Як виглядають актори фільму "Міцний горішок"  (фото: Кіноріум)

Брюс Вілліс (фото: instagram.com/brucewillisbw)

Алан Рікман

Британський актор Алан Рікман зіграв одну зі своїх успішних ролей  Ганса Грубера. І після "Міцного горішка" за ним закріпилося звання справжнього бандита. 

Але це лише до моменту участі у зйомках "Гаррі Поттера", де він зіграв Северуса Снейпа, який таємно оберігав життя Гаррі, але завжди здавався злодієм. 

Також у творчому арсеналі актора є такі фільми як: "Розум і почуття", "Парфумер. Історія одного вбивці", "Свіні Тодд: демон-перукар із Фліт-стріт" та багатьох інших.

Та, на жаль, 14 січня 2016 року Алана Рікмана не стало. Життя актора забрала тяжка хвороба - рак підшлункової залози.

Як виглядають актори фільму "Міцний горішок"  (фото: Кіноріум)

Алан Рікман (фото: instagram.com/alanrrickman)

Бонні Беделія 

Бонні виконала роль Голлі Дженейро-Макклейн, що стала однією з найуспішніших її ролей. 

Проте на її шляху ще чимало цікавих проектів, як, наприклад: "Принц Пенсільванії", "Жіноча бригада" та інших. Нині у свої 75 років акторка майже не знімається у фільмах. 

Проте варто зазначити, що Беделія виглядає неймовірно, адже вона доглядає за собою та іноді таки виходить у світ.

Як виглядають актори фільму "Міцний горішок"  (фото: Кіноріум)

Бонні Беделія (фото: instagram.com/the80s.guy)

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