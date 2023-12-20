6 найновіших різдвяних фільми, яких ви точно не бачили

Новорічні фільми завжди дарують чудовий святковий настрій, саме тому щороку з’являються нові, які передають сучасний дух свята.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало найновіші Різдвяні фільми та залюбки ділиться цим списком з вами.

Як закохатися до Різдва

Письменниця, що стала генеральною директоркою модного бренду, має об’єднатися із конкурентами для порятунку своєї компанії. Щоб завоювати прихильність аудиторії, вона має написати колонку про те, як закохатися до Різдва.

Нові різдвяні фільми (фото: Кіноріум)

Острів Різдва

Після того, як через бурю пілоту Кейт доводиться приземлитися зі своїми багатими клієнтами в невеликому містечку під назвою Острів Різдва, вона починає переживати свою кар'єру. Попри невдалий момент, Кейт вирішує скористатися ситуацією та реалізувати свою давню мрію.

Нові різдвяні фільми (фото: Кіноріум)

Кенді Кейн Лейн

Сім’янин Кріс щороку намагається виграти конкурс на найкращу прикрасу будинку до свята, змагаючись із сусідами. Заради перемоги він укладає угоду з ельфійкою, на ім'я Пеппер, чия магія стає причиною хаосу для всього міста.

Нові різдвяні фільми (фото: Кіноріум)

Різдвяна гаряча лінія

Головна героїня фільму працює на гарячій лінії, яка створена для того, щоб допомогти людям у приготуванні святкової індички. Якось їй дзвонить батько-одинак ​​Джон і між ними зароджуються теплі стосунки.

Нові різдвяні фільми (фото: Кіноріум)

Різдвяний репортаж

У центрі сюжету знаходиться Мері Ромеро, вмілий і цілеспрямований репортер, відома своїм критичним підходом та непохитністю у пошуку правди. Її журналістська кар'єра сповнена сенсаційних статей та глибоких викриттів, але одного разу Мері отримує завдання написати святкову статтю про невелику фабрику іграшок у відокремленому містечку.

Нові різдвяні фільми (фото: Кіноріум)

Джинн

Казкова комедія про трудоголіка, який звертається за допомогою до чарівного джина, щоб повернути свою родину перед Різдвом.

Нові різдвяні фільми (фото: Кіноріум)