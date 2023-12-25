Как изменились главные актеры любимого боевика "Крепкий орешек" (фото)

Брюс Уиллис

Одну из самых успешных ролей американский актер сыграл в 33 года. И именно в "Крепком орешке", ведь его персонаж Джон МакКлейн сделал из него мировую звезду кино. За Уиллис до сих пор закреплено звание "Крепкого орешка".

Однако сейчас его состояние нельзя назвать хорошим, ведь он пытается бороться со страшной болезнью - тяжелую форму деменции, что доставляет ему большие сложности.

Так что с карьерой актера Брюс попрощался уже давно и теперь вся его жизнь вертится вокруг безумно любящей семьи.

Как выглядят актеры фильма "Крепкий орешек" (фото: Кинориум)

Брюс Уиллис (фото: instagram.com/brucewillisbw)

Алан Рикман

Британский актер Алан Рикман сыграл одну из своих успешных ролей Ганса Грубера. И после "Крепкого орешка" за ним закрепилось звание настоящего бандита.

Но это лишь до момента участия в съемках "Гарри Поттера", где он сыграл Северуса Снейпа, тайно оберегавшего жизнь Гарри, но всегда казавшегося вором.

Также в творческом арсенале актера есть такие фильмы как: "Ум и чувства", "Парфюмер. История одного убийцы", "Свиньи Тодд: демон-парикмахер из Флит-стрит" и многих других.

Но, к сожалению, 14 января 2016 Алана Рикмана не стало. Жизнь актера унесла тяжелая болезнь - рак поджелудочной железы.

Как выглядят актеры фильма "Крепкий орешек" (фото: Кинориум)

Алан Рикман (фото: instagram.com/alanrrickman)

Бонни Беделия

Бонни исполнила роль Голли Дженейро-Макклейн, ставшая одной из самых успешных ее ролей.

Однако на пути еще немало интересных проектов, как, например: "Принц Пенсильвании", "Женская бригада" и других. В настоящее время в свои 75 лет актриса почти не снимается в фильмах.

Однако стоит отметить, что Беделия выглядит невероятно, ведь она ухаживает за собой и иногда выходит в свет.

Как выглядят актеры фильма "Крепкий орешек" (фото: Кинориум)

Бонни Беделия (фото: instagram.com/the80s.guy)