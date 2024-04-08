Як змінились головні герої романтичної історії "Бріджертони" (фото)

Серіал "Бріджертони" підкорив своїми неймовірними історіями кохання. Він доводить, що все стається так, як має бути і не варто проявляти супротив перед долею.

РБК-Україна (проект Styler) вирішило показати, як змінилися головні герої, які, власне й показали, що таке кохання.

Фібі Дайневор

Фібі Дайневор зіграла роль Дефне Бріджертон. Вона четверта сестра у родині, яка підкорила глядачів своєю мрійливістю та щирою вірою у кохання.

Дефне постала перед нами юною, 21-річною рудою дівчинкою з сильним характером, але тендітною душею, якій пощастило знайти друга та кохану людину в одному обличчі.

Зараз же акторка стала розкішною молодою жінкою, кар’єра якої пішла вгору, після картини "Бріджертони".

Фібі Дайневор (фото: Кіноріум)

Фібі Дайневор (фото: instagram.com/phoebedynevor)

Реге-Жан Пейдж

Реге-Жан Пейдж виконав роль красеня, герцога Саймона Бассе, який за сюжетом мав важке минуле, яке зробило його трохи закрити та відстороненим від людей. Він не вірив у кохання до зустрічі з Дефне. Однак кохання вміє загоїти будь-які рани дитинства.

Після цієї ролі Пейдж став справжнім секс-символом, адже його мужність та романтизм підкорює серця.

Реге-Жан Пейдж (фото: Кіноріум)

Реге-Жан Пейдж (фото: instagram.com/regejean)

Джонатан Бейлі

Джонатан Бейлі зіграв старшого брата сім'ї, на якому лежить вся відповідальність за родину. У другому сезоні він вирішує одружитись тому, що цього вимагає звичай. Але зустрівши чарівну жінку, яка змогла перегорнути його уявлення про кохання, він йде на цей крок щиро та рішуче.

Зараз актор продовжує зніматися у новому сезоні "Бріджертонів", щоправда, він дуже схуд. Але можливо цього й вимагає новий поворот історії відомої родини.

Джонатан Бейлі (фото: Кіноріум)

Джонатан Бейлі (фото: instagram.com/jbayleaf)

Симон Ешлі

Симон Ешлі виконала роль Кейт, яка понад усе прагнула захистити свою сім'ю та забезпечити молодшій сестрі щасливе майбутнє зв’язавши її вузлами шлюбу з Бріджертонами, але доля розпорядилась інакше. Вона сама закохалась у кандидата своєї сестри та вийшла за нього.

Наразі красуня Симон продовжує свою кар’єру та, звісно демонструє красу та жіночність.

Симон Ешлі (фото: Кіноріум)

Симон Ешлі (фото: instagram.com/simoneashley)