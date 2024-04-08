ua en ru
Пн, 08 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Как изменились главные герои романтической истории "Бриджертоны" (фото)

Понедельник 08 апреля 2024 21:38
UA EN RU
Как изменились главные герои романтической истории "Бриджертоны" (фото) Кадр из сериала "Бриджертоны"
Автор: Юлия Любченко

Сериал "Бриджертоны" покорил своими невероятными историями любви. Он доказывает, что все происходит так, как должно быть и не стоит проявлять сопротивление перед судьбой.

РБК-Украина (проект Styler) решило показать, как изменились главные герои, которые, собственно, и показали, что такое любовь.

Фиби Дайневор

Фиби Дайневор сыграла роль Дефне Бриджертона. Она четвертая сестра в семье, покорившая зрителей своей мечтательностью и искренней верой в любовь.

Дефне предстала перед нами юной, 21-летней рыжей девочкой с сильным характером, но хрупкой душой, которой удалось найти друга и любимого человека в одном лице.

Сейчас актриса стала роскошной молодой женщиной, карьера которой пошла вверх, после картины "Бриджертоны".

Как изменились главные герои романтической истории &quot;Бриджертоны&quot; (фото)

Фиби Дайневор (фото: Кинориум)

Как изменились главные герои романтической истории &quot;Бриджертоны&quot; (фото)

Фиби Дайневор (фото: instagram.com/phoebedynevor)

Реге-Жан Пейдж

Реге-Жан Пейдж исполнил роль красавца, герцога Саймона Бассе, по сюжету имевшего тяжелое прошлое, которое сделало его немного закрыть и отстраненным от людей. Он не верил в любовь до встречи с Дефне. Однако любовь умеет исцелить любые раны детства.

После этой роли Пейдж стал настоящим секс-символом, ведь его мужество и романтизм покоряет сердца.

Как изменились главные герои романтической истории &quot;Бриджертоны&quot; (фото)

Реге-Жан Пейдж (фото: Кинориум)

Как изменились главные герои романтической истории &quot;Бриджертоны&quot; (фото)

Реге-Жан Пейдж (фото: instagram.com/regejean)

Джонатан Бейли

Джонатан Бэйли сыграл старшего брата, на котором лежит вся ответственность за семью. Во втором сезоне он решает жениться из-за того, что этого требует обычай. Но встретив очаровательную женщину, которая смогла изменить его представление о любви, он идет на этот шаг искренне и решительно.

Сейчас актер продолжает сниматься в новом сезоне "Бриджертонов", правда, он очень похудел. Но, возможно, этого и требует новый поворот истории известной семьи.

Как изменились главные герои романтической истории &quot;Бриджертоны&quot; (фото)

Джонатан Бэйли (фото: Кинориум)

Как изменились главные герои романтической истории &quot;Бриджертоны&quot; (фото)

Джонатан Бейли (фото: instagram.com/jbayleaf)

Симон Эшли

Симон Эшли исполнила роль Кейт, которая больше всего стремилась защитить свою семью и обеспечить младшей сестре счастливое будущее, связав ее узлами брака с Бриджертонами, но судьба распорядилась иначе. Она сама влюбилась в кандидата своей сестры и вышла за него.

Красавица Симон продолжает свою карьеру и, конечно, демонстрирует красоту и женственность.

Как изменились главные герои романтической истории &quot;Бриджертоны&quot; (фото)

Симон Эшли (фото: Кинориум)

Как изменились главные герои романтической истории &quot;Бриджертоны&quot; (фото)

Симон Эшли (фото: instagram.com/simoneashley)

Раньше мы рассказывали, как сейчас выглядят главные героини сериала "Все женщины – ведьмы".

Также предлагаем посмотреть, как выглядят актеры сериала "Корона".

Читайте РБК-Украина в Google News
фильмы Актеры
NEWS
"Отсидеться не удастся". Павлюк призвал украинцев найти мужество вступить в ряды ВСУ
"Отсидеться не удастся". Павлюк призвал украинцев найти мужество вступить в ряды ВСУ