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Як змінились головні акторки серіалу "Милі ошуканки" (фото)

Четвер 18 квітня 2024 21:39
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Як змінились головні акторки серіалу "Милі ошуканки" (фото) Кадр з серіалу "Милі ошуканки"
Автор: Юлія Любченко

Серіал "Милі ошуканки" вперше вийшов 14 років тому і життя головних акторок дуже змінилися, як і вони самі.

РБК-Україна (проект Styler) вирішило показати вам, як зараз виглядають головні "Милі ошуканки".

Люсі Хейл

Люсі Хейл, яка зіграла Арію Монтгомері, продовжує багато зніматися в кіно та серіалах. Наприклад, її останні успішні роботи "Мій улюблений ворог" та "Щеняче кохання". Вона живе з двома прекрасними собаками Елвісом та Етель. Хейл має чудовий вигляд і продовжує працювати над своїм кар’єрним зростом.

Як змінились головні акторки серіалу &quot;Милі ошуканки&quot; (фото)

Люсі Хейл (фото: Кіноріум)

Як змінились головні акторки серіалу &quot;Милі ошуканки&quot; (фото)

Люсі Хейл (фото: instagram.com/lucyhale)

Ешлі Бенсон

У житті Ешлі Бенсон, яку глядачі знають, як Ханна Мерін відбулися важливі зміни. Вона заміжня, а її обранцем став Брендон Девіс - мільярдер та нафтовий спадкоємець. Також акторка вже встигла стати мамою та все ще зберігає свою красу.

Як змінились головні акторки серіалу &quot;Милі ошуканки&quot; (фото)

Ешлі Бенсон (фото: Кіноріум)

Як змінились головні акторки серіалу &quot;Милі ошуканки&quot; (фото)

Ешлі Бенсон (фото: instagram.com/ashleybenson)

Троєн Евері Беллісаріо

Троєн Беллісаріо, яка зіграла Спенсер Хастінгс, стала мамою раніше за всіх акторок з серіалу ще 2018 року. Вони з чоловіком Патріком Адамсом, актором із серіалу "Форс-мажори" виховують двох дітей. І попри свої турботи, жінці вдалося зберегти свою привабливість та шарм.

Як змінились головні акторки серіалу &quot;Милі ошуканки&quot; (фото)

Троєн Евері Беллісаріо (фото: Кіноріум)

Як змінились головні акторки серіалу &quot;Милі ошуканки&quot; (фото)

Троєн Евері Беллісаріо (фото: instagram.com/sleepinthegardn)

Шей Мітчелл

Шей Мітчелл, після успішного образу Емілі Філдс в "Милих ошуканках", з'явилася у першому сезоні серіалу "Ти" у 2018 році. Шей успішна бізнес-вумен - у 2018 році вона створила бренд Béis. Її популярна лінійка включає стильні валізи, так і сумки, придатні для повсякденного використання. А також Мітчелл є мамою двох дітей.

Як змінились головні акторки серіалу &quot;Милі ошуканки&quot; (фото)

Шей Мітчелл (фото: Кіноріум)

Як змінились головні акторки серіалу &quot;Милі ошуканки&quot; (фото)

Шей Мітчелл (фото: instagram.com/shaymitchell)

Саша Пітерс

А ось Саша Пітерс, яка чудово зіграла Елісон ДіЛаурентіс, з роками вирішила приділяти більше часу сім'ї, а не акторській майстерності. У 2018 році вона вийшла заміж за Хадсона Шіффера. Пара дуже довго пробувала завести дитину та у 2020 році їх мрії здійснилися. У них народився хлопчик, якого назвали Хендрікс Уейд.

Як змінились головні акторки серіалу &quot;Милі ошуканки&quot; (фото)

Саша Пітерс (фото: Кіноріум)

Як змінились головні акторки серіалу &quot;Милі ошуканки&quot; (фото)

Саша Пітерс (фото: instagram.com/sashapieterse)

Джанел Перріш

Джанел продовжила свою Акторську кар'єру, після успішної ролі Мони Вондерволі та знялася у популярному фільмі "Усім хлопцям, яких я любила". Минулого року вона відсвяткувала п'яту річницю весілля із чоловіком Крісом Лонгом та наразі живе у злагоді та гармонії.

Як змінились головні акторки серіалу &quot;Милі ошуканки&quot; (фото)

Джанел Перріш (фото: Кіноріум)

Як змінились головні акторки серіалу &quot;Милі ошуканки&quot; (фото)

Джанел Перріш (фото: instagram.com/janelparrish)

Раніше ми розповідали, як змінились головні герої романтичної історії "Бріджертони".

Також дивіться, як зараз виглядають головні героїні серіалу "Всі жінки - відьми".

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