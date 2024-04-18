Як змінились головні акторки серіалу "Милі ошуканки" (фото)

Серіал "Милі ошуканки" вперше вийшов 14 років тому і життя головних акторок дуже змінилися, як і вони самі.

Люсі Хейл

Люсі Хейл, яка зіграла Арію Монтгомері, продовжує багато зніматися в кіно та серіалах. Наприклад, її останні успішні роботи "Мій улюблений ворог" та "Щеняче кохання". Вона живе з двома прекрасними собаками Елвісом та Етель. Хейл має чудовий вигляд і продовжує працювати над своїм кар’єрним зростом.

Люсі Хейл (фото: Кіноріум)

Люсі Хейл (фото: instagram.com/lucyhale)

Ешлі Бенсон

У житті Ешлі Бенсон, яку глядачі знають, як Ханна Мерін відбулися важливі зміни. Вона заміжня, а її обранцем став Брендон Девіс - мільярдер та нафтовий спадкоємець. Також акторка вже встигла стати мамою та все ще зберігає свою красу.

Ешлі Бенсон (фото: Кіноріум)

Ешлі Бенсон (фото: instagram.com/ashleybenson)

Троєн Евері Беллісаріо

Троєн Беллісаріо, яка зіграла Спенсер Хастінгс, стала мамою раніше за всіх акторок з серіалу ще 2018 року. Вони з чоловіком Патріком Адамсом, актором із серіалу "Форс-мажори" виховують двох дітей. І попри свої турботи, жінці вдалося зберегти свою привабливість та шарм.

Троєн Евері Беллісаріо (фото: Кіноріум)

Троєн Евері Беллісаріо (фото: instagram.com/sleepinthegardn)

Шей Мітчелл

Шей Мітчелл, після успішного образу Емілі Філдс в "Милих ошуканках", з'явилася у першому сезоні серіалу "Ти" у 2018 році. Шей успішна бізнес-вумен - у 2018 році вона створила бренд Béis. Її популярна лінійка включає стильні валізи, так і сумки, придатні для повсякденного використання. А також Мітчелл є мамою двох дітей.

Шей Мітчелл (фото: Кіноріум)

Шей Мітчелл (фото: instagram.com/shaymitchell)

Саша Пітерс

А ось Саша Пітерс, яка чудово зіграла Елісон ДіЛаурентіс, з роками вирішила приділяти більше часу сім'ї, а не акторській майстерності. У 2018 році вона вийшла заміж за Хадсона Шіффера. Пара дуже довго пробувала завести дитину та у 2020 році їх мрії здійснилися. У них народився хлопчик, якого назвали Хендрікс Уейд.

Саша Пітерс (фото: Кіноріум)

Саша Пітерс (фото: instagram.com/sashapieterse)

Джанел Перріш

Джанел продовжила свою Акторську кар'єру, після успішної ролі Мони Вондерволі та знялася у популярному фільмі "Усім хлопцям, яких я любила". Минулого року вона відсвяткувала п'яту річницю весілля із чоловіком Крісом Лонгом та наразі живе у злагоді та гармонії.

Джанел Перріш (фото: Кіноріум)

Джанел Перріш (фото: instagram.com/janelparrish)