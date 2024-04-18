Как изменились главные актрисы сериала "Милые обманщицы" (фото)

Сериал "Милые обманщицы" впервые вышел 14 лет назад и жизнь главных актрис очень изменилась, как и они сами.

Люси Хейл

Люси Хейл, сыгравшая Арию Монтгомери, продолжает много сниматься в кино и сериалах. Например, ее последние успешные работы "Мой любимый враг" и "Щенячья любовь". Она живет с двумя прекрасными собаками Элвисом и Этелью. Хейл выглядит великолепно и продолжает работать над своим карьерным ростом.

Люси Хэйл (фото: Кинориум)

Люси Хейл (фото: instagram.com/lucyhale)

Эшли Бенсон

В жизни Эшли Бенсон, которую зрители знают, как Ханна Мэрин произошли важные изменения. Она замужем, а ее избранником стал Брэндон Дэвис - миллиардер и нефтяной наследник. Также актриса уже успела стать мамой и сохраняет свою красоту.

Эшли Бенсон (фото: Кинориум)

Эшли Бенсон (фото: instagram.com/ashleybenson)

Троен Эвери Беллисарио

Троен Беллисарио, сыгравшая Спенсер Хастингс, стала мамой раньше всех актрис из сериала, еще в 2018 году. Они с мужем Патриком Адамсом, актером из сериала "Форс-мажоры" воспитывают двоих детей. И, несмотря на свои заботы, женщине удалось сохранить свою привлекательность и шарм.

Троен Эвери Беллисарио (фото: Кинориум)

Троен Эвери Беллисарио (фото: instagram.com/sleepinthegardn)

Шей Митчелл

Шей Митчелл, после успешного образа Эмили Филдс в "Милых обманщицах", появилась в первом сезоне сериала "Ты" в 2018 году. Шей успешная бизнес-вумен - в 2018 году она создала бренд Beis. Ее популярная линейка включает как стильные чемоданы, так и сумки, пригодные для повседневного использования. А также Митчелл является мамой двоих детей.

Шей Митчелл (фото: Кинориум)

Шей Митчелл (фото: instagram.com/shaymitchell)

Саша Питерс

А вот Саша Питерс, прекрасно сыгравшая Элисон ДиЛаурентис, с годами решила уделять больше времени семье, а не актерскому мастерству. В 2018 году она вышла замуж за Хадсона Шиффера. Пара очень долго пыталась завести ребенка и в 2020 году их мечты сбылись. У них родился мальчик, которого назвали Хендриксом Уэйдом.

Саша Питерс (фото: Кинориум)

Саша Питерс (фото: instagram.com/sashapieterse)

Джанел Перриш

Джанел продолжила свою актерскую карьеру, после успешной роли Моны Вондерволи и снялась в популярном фильме "Всем парням, которых я любила". В прошлом году она отпраздновала пятую годовщину свадьбы с мужем Крисом Лонгом и живет в согласии и гармонии.

Джанел Перриш (фото: Кинориум)

Джанел Перриш (фото: instagram.com/janelparrish)