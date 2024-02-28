Як змінились головні актори української "Роксолани" (фото)

Українська версія "Роксолани" вийшла у 1996 році та одразу історія турецько-українського кохання підкорила серця глядачів.
РБК-Україна (проект Styler) вирішило показати вам, як зараз виглядають актори, які виконали головні ролі.
Сумська зіграла головну роль самої Роксолани, яка спочатку була викраденою наложницею Анастасією з України. Ця роль стала для акторки гарним стартом у кар’єрі, адже саме після неї Ольгу помічали режисери та пропонували проекти.
Зараз же, зі своїм багажем фільмів та серіалів знамениту акторку й досі пам’ятають як ту саму молоду Роксолану.
Ольга Сумська (фото: instagram.com/olgasumska)
Старша сестра Ольги Сумської Наталя також зіграла у знаменитій "Роксолані". Її персонажем - стала циганка і це досить колоритна роль, яка їй вдалась чудово.
Наразі Наталя не залишає творчий світ і продовжує дивувати своєю красою й талантом.
Наталя Сумська (кадр з серіалу "Роксолана")
Наталя Сумська (фото: instagram.com/sumskanataliia)
Самого Султана зіграв Хостікоєв, у молодому віці він зачарував українок своїми чорними бровами, бородою та волоссям і дійсно нагадував турецького падишаха, який всім серце покохав українку.
Зараз акторові 71 рік і свою акторську кар’єру він не продовжує, але його ім’я залишається на слуху.
Анатолій Хостікоєв (кадр з серіалу "Роксолана")
Анатолій Хостікоєв (фото: instagram.com/reetrospective)
Борисюк, нинішній чоловік Ольги Сумської зіграв роль Саті-паши, тоді актор зміг підкорити глядачів своїм талантом і красою, яка досить вдало поєдналась з його персонажем.
Зараз чоловік не грає у серіалах та фільмах, але не зникає з інформаційного простору.
Віталій Борисюк (кадр з серіалу "Роксолана" )
Віталій Борисюк (фото: instagram.com/vitaliyborysyuk)
Раніше ми розповідали, як змінились головні герої серіалу "Величне століття Роксолана".
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