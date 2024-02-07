Як змінились головні герої серіалу "Величне століття Роксолана" (фото)
Серіал "Величне століття Роксолана" заполонив серця не лише турецьких, а ще й українських глядачів завдяки інтригам у сюжеті та красивій історії кохання.
РБК-Україна (проект Styler) вирішило показати, як змінились головні герої серіалу про любов Османського правителя та української наложниці.
Під час підготовки матеріалу були використані такі джерела: Кіноріум, Pinterest.
Мер'єм Узерлі
Звісно, кожен пам’ятає, як виглядає любов усього життя Султана Сулеймана Хюррем Султан. Її роль виконала турецько-німецька акторка Мер'єм Узерлі. І варто визнати, що вона настільки вжилась у свою роль, що навіть перейняла у реальне життя деякі звички Хюррем.
У серіалі вона руда і має досить пишні форми, але в житті акторка прагне мати ідеальні форми. Вона змінює колір волосся, займається своєю фігурою та навіть її звинувачували у пластичних операціях. Проте сама Узерлі собою повністю задоволена, до того ж жінка є щасливою мамою двох діточок.
Мар'єм Узерлі (фото: Кіноріум)
Халіт Ергенч
Сам Сулейман став справжнім секс-символом для жінок в усьому світі, адже його персонаж є сміливим, цікавим, відважним та рішучим, а головне, він вміє кохати й віддавати все, заради щастя своєї обраниці. Навіть попри купу наложниць.
У реальному житті Халіт є таким же серйозним, він не любить публічність та майже не показується у соціальних мережах. Він одружений та виховує двох синів.
Халіт Ергенч (фото: Pinterest)
Халіт Ергенч (фото: Кіноріум)
Окан Ялабик
Права рука Султана і перший ворог Хюррем Ібрагім Паша також дуже полюбився глядачам своєю харизмою та відданістю своєму володарю. Він продовжує зніматися у фільмах. А ось про його особисте життя небагато відомо.
Окан Ялабик (фото: Pinterest)
Олан Ялабик (фото: Кіноріум)
Селім Байрактар
Відданий слуга Хюррем, який завжди на її боці Сюмбюль Ага запам’ятався глядачам своєю цікавою ходою та гострими жартами. Його кар’єра також пішла у гору, але імідж змінився кардинально.
Селім Байрактар (фото: Pinterest)
Селім Байрактар (фото: Кіноріум)
Небахат Чехре
Валіде Султан - суперечлива, смілива жінка, яка любить інтриги та свого сина, завжди є більш негативним персонажем, оскільки має ворожнечу з обраницею свого сина. Проте у житті Чехре має спокійний характер і продовжує грати у серіалах та кіно. І варто сказати, що виглядає вона неймовірно.
Небахат Чохре (фото: Pinterest)
Раніше ми розповідали про українку, яка підкорила Османську імперію.
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