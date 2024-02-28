Как изменились главные актеры украинской "Роксоланы" (фото)

Ольга Сумская

Сумская сыграла главную роль самой Роксоланы, изначально украденной наложницей Анастасией из Украины. Эта роль стала для актрисы хорошим стартом в карьере, именно после нее Ольгу замечали режиссеры и предлагали проекты.

Сейчас же, со своим багажом фильмов и сериалов знаменитую актрису до сих пор помнят как ту самую молодую Роксолану.

Ольга Сумская (фото: instagram.com/olgasumska)

Наталья Сумская

Старшая сестра Ольги Сумской Наталья также сыграла в знаменитой "Роксолане". Ее персонажем - стала цыганка и это довольно колоритная роль, которая ей удалась отлично.

Пока Наталья не покидает творческий мир и продолжает удивлять своей красотой и талантом.

Наталья Сумская (кадр из сериала "Роксолана")

Наталья Сумская (фото: instagram.com/sumskanataliia)

Анатолий Хостикоев

Самого Султана сыграл Хостикоев, в молодом возрасте он очаровал украинок своими черными бровями, бородой и волосами и действительно напоминал турецкого падишаха, всем сердцем полюбившего украинку.

Сейчас актеру 71 год и своей актерской карьере он не продолжает, но его имя остается на слуху.

Анатолий Хостикоев (кадр из сериала "Роксолана")

Анатолий Хостикоев (фото: instagram.com/reetrospective)

Виталий Борисюк

Борисюк, нынешний муж Ольги Сумской сыграл роль Сати-паши, тогда актер смог покорить зрителей своим талантом и красотой, которая довольно удачно соединилась с его персонажем.

Сейчас мужчина не играет в сериалах и фильмах, но не уходит из информационного пространства.

Виталий Борисюк (кадр из сериала "Роксолана")

Виталий Борисюк (фото: instagram.com/vitaliyborysyuk)