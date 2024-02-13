Як змінились актори романтичної драми "Їсти, молитися, кохати" (фото)

Джулія Робертс

Головну героїню Ліз Гілбер, яка є сучасною жінкою, котра відправилась подорожувати світом, намагаючись розібратися у своєму внутрішньому світі після розлучення. Вона бере відпустку на рік і добровільно залишає зону свого комфорту, але при цьому ризикує всім заради того, щоб змінити своє життя.

Після цієї ролі Робертс стала ще популярнішою, оскільки зіграла ще безліч ролей. Нині вона залишається однією з головних красунь світу та часто виходить на публіку і вражає чудовими образами.

Джулія Робертс (фото: Кіноріум)

Джеймс Франко

Цей красень зіграв роль Девіда Пікколо, його персонаж, як завжди був загадковим. Його кар’єра й до цього була успішною. Нині Франко продовжує займатися кінематографом та часто з’являється на публіці.

У свої 45 років актор має приголомшливий вигляд, адже він слідкує за своєю формою та дуже стильно одягається.

Джеймс Франко (фото: Кіноріум)

Джеймс Франко (фото: instagram.com/officialjamesfrancoo)

Хав’єр Бардем

Роль Феліпе виконав саме Хав’єр, і здається, цього персонажа ніхто не зміг би зіграти так яскраво. Звісно, це не єдина роль харизматичного Бардема, але у цій стрічці він показав себе справжнім чоловіком.

Нині Хав’єр продовжує зніматися у фільмах та серіалах, а також продовжує слідкувати за собою.

Хав’єр Бардем (фото: Кіноріум)

Біллі Крудал

Ще одного з головних персонажів зіграв Біллі, він чудово втілився у свою роль та зміг передати настрій свого героя. Після фільму "Їсти, молитися, кохати" Крудал став ще більш популярним та зайнявся продюсуванням.

Акторові зараз 55 років і він все ще продовжує свою кар’єру, а головним проектом останніх років став серіал "Ранкове шоу".

Біллі Крудал (фото: Кіноріум)