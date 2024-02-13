Как изменились актеры романтической драмы "Есть, молиться, любить" (фото)

Джулия Робертс

Главную героиню Лиз Гилбер, которая является современной женщиной, отправившейся путешествовать по миру, пытаясь разобраться в своем внутреннем мире после развода. Она берет отпуск на год и добровольно покидает зону своего комфорта, но при этом рискует всем ради того, чтобы изменить свою жизнь.

После этой роли Робертс стала еще популярнее, поскольку сыграла множество ролей. Сейчас она остается одной из главных красавиц мира и часто выходит на публику и поражает чудесными образами.

Джулия Робертс (фото: Кинориум)

Джеймс Франко

Этот красавец сыграл роль Дэвида Пикколо, его персонаж, как всегда, был загадочным. Его карьера и раньше была успешной. Сегодня Франко продолжает заниматься кинематографом и часто появляется на публике.

В свои 45 лет актер выглядит потрясающе, ведь он следит за своей формой и очень стильно одевается.

Джеймс Франко (фото: Кинориум)

Джеймс Франко (фото: instagram.com/officialjamesfrancoo)

Хавьер Бардем

Роль Фелипе исполнил именно Хавьер, и, кажется, этого персонажа никто не смог бы сыграть так ярко. Конечно, это не единственная роль харизматичного Бардема, но в этой ленте он показал себя настоящим мужчиной.

В настоящее время Хавьер продолжает сниматься в фильмах и сериалах, а также продолжает следить за собой.

Хавьер Бардем (фото: Кинориум)

Билли Крудал

Еще один из главных персонажей сыграл Билли, он прекрасно воплотился в свою роль и смог передать настроение своего героя. После фильма "Есть, молиться, любить" Крудал стал еще более популярным и занялся продюсированием.

Актеру сейчас 55 лет и он все еще продолжает свою карьеру, а главным проектом последних лет стал сериал "Утреннее шоу".

Билли Крудал (фото: Кинориум)