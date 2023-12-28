Як змінились актори культового фільму "Багатенький Річі" (фото)

Макколей Калкін

Головну роль у цьому фільмі зіграв Калкін, що став зіркою після різдвяного фільму "Сам удома". Він зіграв того самого багатенького Річі, якому у стрічці заздрили всі діти, які його оточували, а сам він відчував себе королем світу.

Зараз же Калкін вже дорослий чоловік, який нещодавно отримав свою першу відзнаку на алеї зірок.

Як виглядають актори фільму "Багатенький Річі" (фото: Кіноріум)

Макколей Калкін (фото: instagram.com/culkamania)

Джон Ларрокетт

Ніні Джону 76 років, тобто, з моменту зйомок "Багатенького Річі" минуло аж 30 років. І варто сказати, що чоловік досить солідно виглядає і продовжує працювати.

Як виглядають актори фільму "Багатенький Річі" (фото: Кіноріум)

Крістін Еберсол

Крістін Еберсол, яка зіграла місіс Річі, нині продовжує свою кар’єру та у свої 70 років виглядає просто неймовірно.

В її біографії є такі фільми як: "Дороги", "Метод Комінські", "Поза", "Державний секретар", "Вовк з Уолл-Стріт", "Велике весілля" та у багатьох інших картинах.

Як виглядають актори фільму "Багатенький Річі" (фото: Кіноріум)

Майкл МакШейн

Майкл зіграв заумного професора у фільмі "Багатенький Річі" та завдяки цій ролі запам’ятався глядачам на довгі роки. Зараз актору 68 років і в його фільмографії вже назбиралось достатньо цікавих ролей, крім тієї, що дала йому гарний поштовх, через свою шалену популярність як у 90-ті, так і зараз.

Як виглядають актори фільму "Багатенький Річі" (фото: Кіноріум)

Джонатан Гайд

Джонатана всі запам’ятали, як чоловіка у самому розквіті сил. Та зараз йому вже 75 років і Гайд все ще продовжує свою досить успішну кінокар’єру, яку чоловік будував довгими роками.

В його творчому списку є такі картини як: "Доктор Джеккіл", "Дихай", "Корона", "Молодий Морс" та багато інших цікавих та яскравих проектів.

Як виглядають актори фільму "Багатенький Річі" (фото: Кіноріум)