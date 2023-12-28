Как изменились актеры культового фильма "Богатенький Ричи" (фото)

Макколей Калкин

Главную роль в этом фильме сыграл Калкин, ставший звездой после рождественского фильма "Один дома". Он сыграл того самого богатенького Ричи, которому в ленте завидовали все окружавшие его дети, а сам он чувствовал себя королем мира.

Сейчас же Калкин уже взрослый мужчина, недавно получивший свое первое отличие на аллее звезд.

Как выглядят актеры фильма "Богатенький Ричи" (фото: Кинориум)

Макколей Калкин (фото: instagram.com/culkamania)

Джон Ларрокетт

Нине Джону 76 лет, то есть, с момента съемок "Богатенького Ричи" прошло 30 лет. И следует сказать, что мужчина достаточно солидно смотрится и продолжает работать.

Как выглядят актеры фильма "Богатенький Ричи" (фото: Кинориум)

Кристин Эберсол

Кристин Эберсол, сыгравшая миссис Ричи, сейчас продолжает свою карьеру и в свои 70 лет выглядит просто невероятно.

В ее биографии есть такие фильмы как: "Дороги", "Метод Коминские", "Поза", "Государственный секретарь", "Волк с Уолл-Стрит", "Большая свадьба" и многие другие картины.

Как выглядят актеры фильма "Богатенький Ричи" (фото: Кинориум)

Майкл МакШейн

Майкл сыграл заумного профессора в фильме "Богатенький Ричи" и благодаря этой роли запомнился зрителям на долгие годы. Сейчас актеру 68 лет и в его фильмографии уже накопилось достаточно интересных ролей, кроме той, что дала ему хороший толчок, из-за своей безумной популярности как в 90-е, так и сейчас.

Как выглядят актеры фильма "Богатенький Ричи" (фото: Кинориум)

Джонатан Гайд

Джонатана все запомнили, как мужчину в самом расцвете сил. Сейчас ему уже 75 лет и Гайд все еще продолжает свою довольно успешную кинокарьеру, которую мужчина строил долгие годы.

В его творческом списке есть такие картины как: "Доктор Джеккил", "Дыши", "Корона", "Молодой Морс" и многие другие интересные и яркие проекты.

Как выглядят актеры фильма "Богатенький Ричи" (фото: Кинориум)