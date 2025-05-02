Як змінилася зірка серіалу "Район Мелроуз" Гізер Локлір: фото 33 роки тому і зараз

Понад 30 років минуло з прем’єри серіалу "Район Мелроуз", де Гізер Локлір втілила амбітну та харизматичну Аманду. Вперше за тривалий час зірка з’явилася на публіці.
Як сьогодні виглядає 63-річна акторка та чим вона жила останні роки, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Локлір взяла участь у Calgary Expo - канадському фестивалі для фанатів, що проходив з 24 по 27 квітня 2025 року. Вона виступила на панелі, де розповіла про свою довгу кар’єру. На заході вона з’явилася у білому джемпері та з посмішкою, потішивши гостей рідкісним виходом.
Ще одним кадром поділилася Клаудія Веллс, відома за фільмом "Назад у майбутнє".
"Приємно було зустрітися з прекрасною і доброю Гізер Локлір. Вона знялася в більшій кількості серіалів, ніж більшість голлівудських акторів, але все ще залишається милою, скромною, смішною та чарівною", - поділилася враженнями зірка.
Цікаво, що у серіалі "Район Мелроуз" вона з’явилася в середині першого сезону, коли рейтинги йшли на спад після прем’єри в липні 1992 року. Сама того не розуміючи, акторка стала рятівницею шоу. Саме так розповіли колеги зірки Кортні Торн-Сміт, Дафні Зунізі та Лорі Лейтон в нещодавньому подкасті.
За словами Торн-Сміт, після появи Аманди в серіалі, рейтинги зросли настільки, що канал Fox додав ще 10 епізодів до першого сезону. У другому сезоні Локлір включили до основного акторського складу. І хоча її героїня була антагоністкою, вона зробила акторку однією з головних зірок проєкту.
Користувачі були раді вперше за тривалий час побачити акторку.
Знаменитість продовжила підкорювати Голлівуд. Вона з’явилася у серіалах "Ханна Монтана", "Два з половиною чоловіки", "Франклін та Беш" та "Занадто близько до дому", а також зіграла у фільмах "Дуже страшне кіно-5", "Клуб перших дружин" та інших.
Особисте життя акторки було непростим. Вона пережила чимало психологічних проблем. Мала алкогольну та наркотичну залежність й неодноразово затримувалася поліцією: то через нетверезе водіння, то через агресивну поведінку.
Акторка роками проходила реабілітацію, борючись з депресією, тривожністю та залежностями. Минулого року вона знову занепокоїла фанів, коли з’явилася на вулиці й намагалася втримати рівновагу, чіпляючись за стовпи.
Зірка була в стосунках з акторами Томом Крузом і Скоттом Байо. У 1986 році одружилася з барабанником Томмі Лі, а через 7 років вони розлучилися. У 1994-му вийшла заміж за гітариста Річі Самбору. Три роки потому в них народилася дочка Ава Елізабет. Шлюб розпався у 2006 році. Також Гізер кілька років зустрічалася з колегою з серіалу "Район Мелроуз" Джеком Вагнером.
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При написанні матеріалу були використані такі джерела: People, подкаст "Still the Place", Wikipedia, коментарі з Instagram Клаудія Веллс.