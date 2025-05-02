Як змінилася зірка серіалу "Район Мелроуз" Гізер Локлір: фото 33 роки тому і зараз

Локлір взяла участь у Calgary Expo - канадському фестивалі для фанатів, що проходив з 24 по 27 квітня 2025 року. Вона виступила на панелі, де розповіла про свою довгу кар’єру. На заході вона з’явилася у білому джемпері та з посмішкою, потішивши гостей рідкісним виходом.

Ще одним кадром поділилася Клаудія Веллс, відома за фільмом "Назад у майбутнє".

"Приємно було зустрітися з прекрасною і доброю Гізер Локлір. Вона знялася в більшій кількості серіалів, ніж більшість голлівудських акторів, але все ще залишається милою, скромною, смішною та чарівною", - поділилася враженнями зірка.

Клаудія Веллс та Гізер Локлір (фото: instagram.com/theclaudiawells)

Цікаво, що у серіалі "Район Мелроуз" вона з’явилася в середині першого сезону, коли рейтинги йшли на спад після прем’єри в липні 1992 року. Сама того не розуміючи, акторка стала рятівницею шоу. Саме так розповіли колеги зірки Кортні Торн-Сміт, Дафні Зунізі та Лорі Лейтон в нещодавньому подкасті.

За словами Торн-Сміт, після появи Аманди в серіалі, рейтинги зросли настільки, що канал Fox додав ще 10 епізодів до першого сезону. У другому сезоні Локлір включили до основного акторського складу. І хоча її героїня була антагоністкою, вона зробила акторку однією з головних зірок проєкту.

Локлір в ролі Аманди в серіалі "Район Мелроуз" (скриншот)

Як відреагували в мережі на появу Гізер Локлір

Користувачі були раді вперше за тривалий час побачити акторку.

"Ого, вона виглядає такою гарною та здоровою! Рада за неї".

"Одна з моїх найдавніших подруг! Має приголомшливе почуття гумору. Ми знаємо одне одного з давніх-давен, ще з часів Всесвіту! Посилаю багато любові".

"Вона має неймовірний вигляд".

"Це свіжа фотографія Гізер? Якщо так, то вона виглядає приголомшливо. Так тримати".

"Все ще найкрасивіша жінка у світі, люблю її макіяж".

Життя Гізер Локлір після серіалу "Район Мелроуз"

Знаменитість продовжила підкорювати Голлівуд. Вона з’явилася у серіалах "Ханна Монтана", "Два з половиною чоловіки", "Франклін та Беш" та "Занадто близько до дому", а також зіграла у фільмах "Дуже страшне кіно-5", "Клуб перших дружин" та інших.

Особисте життя акторки було непростим. Вона пережила чимало психологічних проблем. Мала алкогольну та наркотичну залежність й неодноразово затримувалася поліцією: то через нетверезе водіння, то через агресивну поведінку.

Як змінилася Гізер Локлір (фото: Getty Images)

Акторка роками проходила реабілітацію, борючись з депресією, тривожністю та залежностями. Минулого року вона знову занепокоїла фанів, коли з’явилася на вулиці й намагалася втримати рівновагу, чіпляючись за стовпи.

Зірка була в стосунках з акторами Томом Крузом і Скоттом Байо. У 1986 році одружилася з барабанником Томмі Лі, а через 7 років вони розлучилися. У 1994-му вийшла заміж за гітариста Річі Самбору. Три роки потому в них народилася дочка Ава Елізабет. Шлюб розпався у 2006 році. Також Гізер кілька років зустрічалася з колегою з серіалу "Район Мелроуз" Джеком Вагнером.