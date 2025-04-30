Як змінилася Анастасія Цимбалару: рідкісні фото з дитинства та юності

Українська акторка Анастасія Цимбалару поділилася архівними фото, на яких показала себе в дитинстві та юності. Виявляється, зірка серіалів "Жіночий лікар. Нове життя" та "Слідча" не завжди була білявкою.

Який вигляд мала Цимбалару в дитинстві та юності

Нещодавно Анастасія вирішила відповісти на питання підписників. Так, в Stories вона розчулила кадром з дитинства, на якому позує з темно-русявим волоссям.

"Тепер ясно, чого тяжію до темного? Я в душі брюнетка", - написала вона.

Анастасія Цимбалару в дитинстві (скриншот)

Також на прохання юзерів зірка поділилася фото зі студентських років, коли "ще не худла".

Анастасія Цимбалару в студентські роки (скриншот)

Якого режиму дотримується акторка

Оскільки Анастасія як акторка має щільний графік, вона змушена багато в чому себе обмежувати. Знаменитість під час знімань віддає перевагу здоровому харчуванню, обов’язково зранку займається спортом та багато уваги приділяє процедурам краси.

"В мене є б’юті-рутина, де я намагаюся привести обличчя в порядок, тому що це мій робочий інструмент. Протягом усього знімального процесу я не вживаю алкоголь. Я не п’ю води після 16-18 години, бо я дуже схильна до набряків", - зізналася вона в одному з останніх інтерв’ю.

Цимбалару в новій фотосесії (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)

Нагадаємо, Анастасія народилася 10 липня 1992 року в місті Болграді на Одещині. У 2016-му вона закінчила навчання в Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого. Почала працювати в українському кіно та серіалах ще з 2014 року.

Раніше була в шлюбі з актором Григорієм Баклановим. Стосунки пари тривали десять років, а шлюб - три. В березні 2024-го вони повідомили про розлучення. Попри розставання, актори зберегли дружні стосунки.