Як змінилася Анастасія Цимбалару: рідкісні фото з дитинства та юності
Українська акторка Анастасія Цимбалару поділилася архівними фото, на яких показала себе в дитинстві та юності. Виявляється, зірка серіалів "Жіночий лікар. Нове життя" та "Слідча" не завжди була білявкою.
Як змінилася акторка, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Який вигляд мала Цимбалару в дитинстві та юності
Нещодавно Анастасія вирішила відповісти на питання підписників. Так, в Stories вона розчулила кадром з дитинства, на якому позує з темно-русявим волоссям.
"Тепер ясно, чого тяжію до темного? Я в душі брюнетка", - написала вона.
Анастасія Цимбалару в дитинстві (скриншот)
Також на прохання юзерів зірка поділилася фото зі студентських років, коли "ще не худла".
Анастасія Цимбалару в студентські роки (скриншот)
Якого режиму дотримується акторка
Оскільки Анастасія як акторка має щільний графік, вона змушена багато в чому себе обмежувати. Знаменитість під час знімань віддає перевагу здоровому харчуванню, обов’язково зранку займається спортом та багато уваги приділяє процедурам краси.
"В мене є б’юті-рутина, де я намагаюся привести обличчя в порядок, тому що це мій робочий інструмент. Протягом усього знімального процесу я не вживаю алкоголь. Я не п’ю води після 16-18 години, бо я дуже схильна до набряків", - зізналася вона в одному з останніх інтерв’ю.
Цимбалару в новій фотосесії (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)
Нагадаємо, Анастасія народилася 10 липня 1992 року в місті Болграді на Одещині. У 2016-му вона закінчила навчання в Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого. Почала працювати в українському кіно та серіалах ще з 2014 року.
Раніше була в шлюбі з актором Григорієм Баклановим. Стосунки пари тривали десять років, а шлюб - три. В березні 2024-го вони повідомили про розлучення. Попри розставання, актори зберегли дружні стосунки.
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При написанні матеріалу були використані такі джерела: Instagram Цимбалару, "33запитання" в YouTube, Wikipedia.