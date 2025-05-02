Как изменилась звезда сериала "Район Мелроуз" Хизер Локлир: фото 33 года назад и сейчас

Локлир приняла участие в Calgary Expo - канадском фестивале для фанатов, проходившем с 24 по 27 апреля 2025 года. Она выступила на панели, где рассказала о своей долгой карьере. На мероприятии она появилась в белом джемпере и с улыбкой, порадовав гостей редким выходом.

Еще одним кадром поделилась Клаудия Уэллс, известная по фильму "Назад в будущее".

"Приятно было встретиться с прекрасной и доброй Хизер Локлир. Она снялась в большем количестве сериалов, чем большинство голливудских актеров, но все еще остается милой, скромной, смешной и очаровательной", - поделилась впечатлениями звезда.

Клаудия Уэллс и Хизер Локлир (фото: instagram.com/theclaudiawells)

Интересно, что в сериале "Район Мелроуз" она появилась в середине первого сезона, когда рейтинги шли на спад после премьеры в июле 1992 года. Сама того не понимая, актриса стала спасительницей шоу. Именно так рассказали коллеги звезды Кортни Торн-Смит, Дафни Зунизи и Лори Лейтон в недавнем подкасте.

По словам Торн-Смит, после появления Аманды в сериале, рейтинги выросли настолько, что канал Fox добавил еще 10 эпизодов к первому сезону. Во втором сезоне Локлир включили в основной актерский состав. И хотя ее героиня была антагонисткой, она сделала актрису одной из главных звезд проекта.

Локлир в роли Аманды в сериале "Район Мелроуз" (скриншот)

Как отреагировали в сети на появление Хизер Локлир

Пользователи были рады впервые за долгое время увидеть актрису впервые за долгое время.

"Ого, она выглядит такой красивой и здоровой! Рада за нее".

"Одна из моих самых давних подруг! Имеет потрясающее чувство юмора. Мы знаем друг друга с давних времен, еще со времен Вселенной! Посылаю много любви".

"Она выглядит потрясающе".

"Это свежая фотография Хизер? Если да, то она выглядит потрясающе. Так держать".

"Все еще самая красивая женщина в мире, люблю ее макияж".

Жизнь Хизер Локлир после сериала "Район Мелроуз"

Знаменитость продолжила покорять Голливуд. Она появилась в сериалах "Ханна Монтана", "Два с половиной мужчины", "Франклин и Бэш" и "Слишком близко к дому", а также сыграла в фильмах "Очень страшное кино-5", "Клуб первых жен" и других.

Личная жизнь актрисы была непростой. Она пережила немало психологических проблем. Имела алкогольную и наркотическую зависимость и неоднократно задерживалась полицией: то из-за нетрезвого вождения, то из-за агрессивного поведения.

Как изменилась Хизер Локлир (фото: Getty Images)

Актриса годами проходила реабилитацию, борясь с депрессией, тревожностью и зависимостями. В прошлом году она снова обеспокоила фанов, когда появилась на улице и пыталась удержать равновесие, цепляясь за столбы.

Звезда была в отношениях с актерами Томом Крузом и Скоттом Байо. В 1986 году вышла замуж за барабанщика Томми Ли, а через 7 лет они развелись. В 1994-м вышла замуж за гитариста Ричи Самбора. Три года спустя у них родилась дочь Ава Элизабет. Брак распался в 2006 году. Также Хизер несколько лет встречалась с коллегой по сериалу "Район Мелроуз" Джеком Вагнером.