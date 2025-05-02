Как изменилась звезда сериала "Район Мелроуз" Хизер Локлир: фото 33 года назад и сейчас

Более 30 лет прошло с премьеры сериала "Район Мелроуз", где Хизер Локлир воплотила амбициозную и харизматичную Аманду. Впервые за долгое время звезда появилась на публике.
Как сегодня выглядит 63-летняя актриса и чем она жила последние годы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Локлир приняла участие в Calgary Expo - канадском фестивале для фанатов, проходившем с 24 по 27 апреля 2025 года. Она выступила на панели, где рассказала о своей долгой карьере. На мероприятии она появилась в белом джемпере и с улыбкой, порадовав гостей редким выходом.
Еще одним кадром поделилась Клаудия Уэллс, известная по фильму "Назад в будущее".
"Приятно было встретиться с прекрасной и доброй Хизер Локлир. Она снялась в большем количестве сериалов, чем большинство голливудских актеров, но все еще остается милой, скромной, смешной и очаровательной", - поделилась впечатлениями звезда.
Интересно, что в сериале "Район Мелроуз" она появилась в середине первого сезона, когда рейтинги шли на спад после премьеры в июле 1992 года. Сама того не понимая, актриса стала спасительницей шоу. Именно так рассказали коллеги звезды Кортни Торн-Смит, Дафни Зунизи и Лори Лейтон в недавнем подкасте.
По словам Торн-Смит, после появления Аманды в сериале, рейтинги выросли настолько, что канал Fox добавил еще 10 эпизодов к первому сезону. Во втором сезоне Локлир включили в основной актерский состав. И хотя ее героиня была антагонисткой, она сделала актрису одной из главных звезд проекта.
Пользователи были рады впервые за долгое время увидеть актрису впервые за долгое время.
Знаменитость продолжила покорять Голливуд. Она появилась в сериалах "Ханна Монтана", "Два с половиной мужчины", "Франклин и Бэш" и "Слишком близко к дому", а также сыграла в фильмах "Очень страшное кино-5", "Клуб первых жен" и других.
Личная жизнь актрисы была непростой. Она пережила немало психологических проблем. Имела алкогольную и наркотическую зависимость и неоднократно задерживалась полицией: то из-за нетрезвого вождения, то из-за агрессивного поведения.
Актриса годами проходила реабилитацию, борясь с депрессией, тревожностью и зависимостями. В прошлом году она снова обеспокоила фанов, когда появилась на улице и пыталась удержать равновесие, цепляясь за столбы.
Звезда была в отношениях с актерами Томом Крузом и Скоттом Байо. В 1986 году вышла замуж за барабанщика Томми Ли, а через 7 лет они развелись. В 1994-м вышла замуж за гитариста Ричи Самбора. Три года спустя у них родилась дочь Ава Элизабет. Брак распался в 2006 году. Также Хизер несколько лет встречалась с коллегой по сериалу "Район Мелроуз" Джеком Вагнером.
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При написании материала были использованы следующие источники: People, подкаст "Still the Place", Wikipedia, комментарии из Instagram Клаудия Уэллс.