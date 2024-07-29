Яким був у молодості зірка "Хлопаків" та "Ходячих мерців". Очей не відірвати (фото)

Знаєте, що поєднує серіали "Анатомія Грей", "Ходячі мерці" та "Хлопаки"? В усіх них грав актор Джеффрі Дін Морган, який вдало перевтілюється буквально у будь-який образ.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, яким був Морган у молодості та що відомо про його особисте життя.

Де актор знімався у молодості

Свою кар'єру Джеффрі розпочав після того, як йому довелося відмовитись стати баскетболістом. Замолоду він жив у Сіетлі і отримав серйозну травму, а тому про спорт довелося забути.

І на початку 90-х Морган переїхав до Лос-Анджелеса, де швидко потрапив у кіно. Він розпочав кар'єру з ролей у серіалах та фільмах "Екстрім", "Під прикриттям", "Ковзаючі" та інших.

Актор у молодості (скриншоти)

Однією з перших яскравих ролей виявилася роль у легендарному серіалі "Крутий Вокер: Правосуддя по-техаськи", там він грав Джея Хорбарта.

Джеффрі Дін Морган у 90-х (скриншот)

Пік кар'єри Моргана

Далі були "Швидка допомога", "CSI: Місце злочину", "Анатомія Грей", "Надприродне", "Хранителі", "Бетмен проти Супермена: На зорі справедливості".

Актор у період зйомок у серіалі "Анатомія Грей" (скриншот)

А після цього, коли Джеффрі вже став популярним, він з'явився в "Ходячих мерцях" в образі Нігана. Його персонаж викликав неоднозначну реакцію глядачів, його ненавиділи та зневажали.

Ніган з "Ходячих мерців" (скриншоти)

Проте сам актор став ще популярнішим. Після цього Морган з'явився у багатьох фільмах, серед яких "Ремпейдж" та "Вишка".

А зовсім недавно актор почав зніматися в серіалі "Хлопаки", де виконав роль Джо Кесслера.

Морган у серіалі "Хлопак" (скриншоти)

Як змінювався Джеффрі Дін Морган - відео

Особисте життя актора

Серце актора зайняте. Нині він живе із актрисою Хіларі Бертон. Вони одружилися у 2019 році та виховують двох дітей - сина та дочку.

Актор та його родина (фото: instagram.com/jeffreydeanmorgan)

До цього Морган був зарученим з актрисою Мері-Луїз Паркер, але до весілля так і не дійшло. А першою дружиною актора була Ане Лонгуелл, з якою він жив у шлюбі з 1992 по 2003 роки.