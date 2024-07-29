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Леді Гага проговорилася про заручини: що відомо про коханого співачки

Понеділок 29 липня 2024 16:00
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Леді Гага проговорилася про заручини: що відомо про коханого співачки Леді Гага і Майкл Поланскі (Колаж: РБК-Україна)
Автор: Любов Блажко

38-річна американська виконавиця Леді Гага, схоже, у найближчому майбутньому вийде заміж. Вона була присутня на Олімпійських іграх-2024, де проговорилася про свій новий статус.

Що про це відомо та хто є обранцем знаменитості розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Page Six.

Що сказала Гага

На заході зірка поспілкувалася з прем'єр-міністром Франції Габріелем Атталем. Під час розмови із ним вона проговорилася щодо неочікуваних подробиць свого особистого життя. Артистка заявила про заручини із підприємцем Майклом Поланскі, представивши його у статусі нареченого.

Раніше виконавиця ніяк не коментувала тему освідчення від коханого, але в мережі вже ходили чутки стосовно їхнього можливого одруження - після того, як Гага з'явилася на публіці з величезним діамантом на безіменному пальці.

Леді Гага проговорилася про заручини: що відомо про коханого співачкиЗірка під час відпочинку з коханим у Маямі, лютий 2020 року (Фото: instagram.com/ladygaga)

Що відомо про обранця знаменитості

Стосунки з Поланскі співачка розпочала у 2020 році. Вперше пару заскочили разом у січні того року. Згодом Гага сама підтвердила стосунки з чоловіком.

У жовтні 2022 року стали з'являтися плітки стосовно того, що закохані переживають не найкращий етап. Також йшлося про те, що вони нібито хочуть взяти паузу у романтичних відносинах.

Але згодом ці твердження замінилися іншими - стосовно їхнього ймовірного одруження.

Леді Гага проговорилася про заручини: що відомо про коханого співачки

Леді Гага проговорилася про заручини: що відомо про коханого співачкиПара разом вже чотири роки (Фото: instagram.com/ladygaga)

У минулому зірка мала й інші романи: вона була заручена з актором Тейлором Кінні - у період 2015 по 2016 рік, а також зустрічалася з агентом з пошуку талантів Крістіаном Каріно - з 2017 по 2019 рік.

Нагадаємо, Гага у костюмі Dior з масивним рожевим пір'ям виступила на відкритті Олімпійських ігор-2024.

Тим часом важкохвора Селін Діон висловилася про свій виступ на відкритті Олімпіади у Парижі.

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