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Как изменилась Эшли Тисдейл - звезда "Школьного мюзикла", которая была кумиром всех девочек

Вторник 30 июля 2024 08:16
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Как изменилась Эшли Тисдейл - звезда "Школьного мюзикла", которая была кумиром всех девочек Эшли Тисдейл (Фото: instagram.com/ashleytisdale)
Автор: Любовь Блажко

Эшли Тисдейл - 39-летняя американская певица и актриса, которая больше всего запомнилась поклонникам по роли в серии фильмов "Школьный мюзикл".

Что известно о знаменитости, чем она сегодня живет и как выглядит, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Тисдейл в "Школьном мюзикле"

Американский телевизионный фильм вышел на экраны в 2006 году и стал одним из самых успешных продуктов Disney. В ленте о студентах средней школы Эшли сыграла роль Шарпей Эванс, и образ самовлюбленной ученицы сделал ее настоящим кумиром среди девочек.

Интересно, что сначала создатели ленты не хотели брать звезду на роль из-за ее "изображения хорошей девочки" на The Suite Life, однако, в конце концов, ее таки взяли. И эта роль принесла знаменитости безумный успех и любовь зрителей.

Как изменилась Эшли Тисдейл - звезда &quot;Школьного мюзикла&quot;, которая была кумиром всех девочек

Как изменилась Эшли Тисдейл - звезда &quot;Школьного мюзикла&quot;, которая была кумиром всех девочекКак изменилась Эшли Тисдейл - звезда &quot;Школьного мюзикла&quot;, которая была кумиром всех девочекТисдейл в "Школьном мюзикле" (скриншоты)

К слову, "Школьный мюзикл" стал самым популярным фильмом в год выхода, а премьерную трансляцию смотрело более 7,5 млн зрителей.

Саундтрек, где Тисдейл приняла участие, стал самым продаваемым альбомом в Соединенных Штатах, а Эшли - первой женщиной-артистом, которая дебютировала с двумя песнями одновременно на Billboard Hot 100.

После популярности в "Школьном мюзикле" Warner Brothers Records подписали с ней контракт, и звезда начала работу над своим дебютным альбомом.

Кроме актерства и музыки, американка также является телевизионным продюсером.

Личная жизнь

С 2014 года звезда состоит в браке с Кристофером Френчем. Пара ждет второго ребенка. Также они воспитывают 3-летнюю дочь Джупитер Айрис.

Как изменилась Эшли Тисдейл - звезда &quot;Школьного мюзикла&quot;, которая была кумиром всех девочекМуж и дочь актрисы (Фото: instagram.com/ashleytisdale)

В 2007-2009 годах Тисдейл встречалась с Джаредом Мурилло. С 2009 по декабрь 2011 она была в отношениях со Скоттом Спиром. Затем они то заканчивали, то снова начинали роман, пока окончательно не разбежались в ноябре 2012 года.

Как изменилась Эшли Тисдейл - звезда &quot;Школьного мюзикла&quot;, которая была кумиром всех девочекКак изменилась Эшли Тисдейл - звезда &quot;Школьного мюзикла&quot;, которая была кумиром всех девочекКак изменилась Эшли Тисдейл - звезда &quot;Школьного мюзикла&quot;, которая была кумиром всех девочекЗвезда охотно делится кадрами в сети, поклонники не жалеют для нее комплиментов (Фото: instagram.com/ashleytisdale)

Соцсети

Актриса активно публикует свои беременные фото, делится теплыми кадрами с дочерью и мужем. Она также публикует свои повседневные дела и показывает модные образы.

За ее страницей в Instagram следят 16 миллионов пользователей.

Как изменилась Эшли Тисдейл - звезда &quot;Школьного мюзикла&quot;, которая была кумиром всех девочекКак изменилась Эшли Тисдейл - звезда &quot;Школьного мюзикла&quot;, которая была кумиром всех девочекКак изменилась Эшли Тисдейл - звезда &quot;Школьного мюзикла&quot;, которая была кумиром всех девочекКак изменилась Эшли Тисдейл - звезда &quot;Школьного мюзикла&quot;, которая была кумиром всех девочекЭшли скоро во второй раз станет мамой (Фото: instagram.com/ashleytisdale)

Тем временем Леди Гага проговорилась о помолвке.

Также вспомните, какой была в молодости звезда "Пацанов" и "Ходячих мертвецов".

Для написания материала были использованы источники: посты актрисы из ее Instagram, информация о звезде и фильме "Школьный мюзикл" со страницы Wikipedia.

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