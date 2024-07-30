Как изменилась Эшли Тисдейл - звезда "Школьного мюзикла", которая была кумиром всех девочек
Эшли Тисдейл - 39-летняя американская певица и актриса, которая больше всего запомнилась поклонникам по роли в серии фильмов "Школьный мюзикл".
Что известно о знаменитости, чем она сегодня живет и как выглядит, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Тисдейл в "Школьном мюзикле"
Американский телевизионный фильм вышел на экраны в 2006 году и стал одним из самых успешных продуктов Disney. В ленте о студентах средней школы Эшли сыграла роль Шарпей Эванс, и образ самовлюбленной ученицы сделал ее настоящим кумиром среди девочек.
Интересно, что сначала создатели ленты не хотели брать звезду на роль из-за ее "изображения хорошей девочки" на The Suite Life, однако, в конце концов, ее таки взяли. И эта роль принесла знаменитости безумный успех и любовь зрителей.
Тисдейл в "Школьном мюзикле" (скриншоты)
К слову, "Школьный мюзикл" стал самым популярным фильмом в год выхода, а премьерную трансляцию смотрело более 7,5 млн зрителей.
Саундтрек, где Тисдейл приняла участие, стал самым продаваемым альбомом в Соединенных Штатах, а Эшли - первой женщиной-артистом, которая дебютировала с двумя песнями одновременно на Billboard Hot 100.
После популярности в "Школьном мюзикле" Warner Brothers Records подписали с ней контракт, и звезда начала работу над своим дебютным альбомом.
Кроме актерства и музыки, американка также является телевизионным продюсером.
Личная жизнь
С 2014 года звезда состоит в браке с Кристофером Френчем. Пара ждет второго ребенка. Также они воспитывают 3-летнюю дочь Джупитер Айрис.
Муж и дочь актрисы (Фото: instagram.com/ashleytisdale)
В 2007-2009 годах Тисдейл встречалась с Джаредом Мурилло. С 2009 по декабрь 2011 она была в отношениях со Скоттом Спиром. Затем они то заканчивали, то снова начинали роман, пока окончательно не разбежались в ноябре 2012 года.
Звезда охотно делится кадрами в сети, поклонники не жалеют для нее комплиментов (Фото: instagram.com/ashleytisdale)
Соцсети
Актриса активно публикует свои беременные фото, делится теплыми кадрами с дочерью и мужем. Она также публикует свои повседневные дела и показывает модные образы.
За ее страницей в Instagram следят 16 миллионов пользователей.
Эшли скоро во второй раз станет мамой (Фото: instagram.com/ashleytisdale)
Тем временем Леди Гага проговорилась о помолвке.
Также вспомните, какой была в молодости звезда "Пацанов" и "Ходячих мертвецов".
Для написания материала были использованы источники: посты актрисы из ее Instagram, информация о звезде и фильме "Школьный мюзикл" со страницы Wikipedia.