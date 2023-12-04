Як злити воду з бойлера: поради для безпечного виконання процедури

Бойлер - зручний у використанні та корисний для комфортного життя прилад. Однак для того, щоб він завжди працював як належне, нам варто знати основні правила його експлуатації.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, коли треба зливати воду з бойлера, як підготуватись до цього процесу і який метод зливу води найкраще обрати.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Moyo, Венкон, Новий дім.
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Під час експлуатації на внутрішніх стінках бойлера з'являються з часом накип (з високим вмістом бруду й бактерій) та інші небажані відкладення. Вони можуть перешкоджати коректній роботі приладу.
Крім того, корпус і трубчастий електронагрівник (ТЕН) в результаті тривалого використання можуть вкриватися іржею.
У найгірших випадках можуть з'являтися навіть пробоїни в корпусі чи виникати короткі замикання.
Щоб зарадити усім цим проблемам, експерти настійливо радять зливати воду з бойлера не рідше одного разу на рік.
На необхідність проведення цієї процедури можуть вказувати також:
Насамкінець, декому доводиться зливати воду з бойлера під час:
Щоб спустити воду з бойлера самотужки, потрібні зазвичай гайковий ключ відповідного розміру (розвідний ключ), невеликий гнучкий шланг з гуми й велика тара для рідини (це може бути навіть унітаз чи ванна).
Залежно від марки бойлера і його комплектації може знадобитися також комплект викруток і набір шестигранників.
Для подальшого очищення бойлера й витирання води стануть у нагоді: ганчір'я (дрантя) та побутові засоби для чищення (або оцет).
До початку зливу води потрібно:
В залежності від моделі бойлера, його форми чи розміру, компанії-виробника та інших нюансів, метод зливу води радять підбирати індивідуально. В цілому ж виокремлюють шість різних способів.
Якщо обидва стояки з водою перекриті, бак повністю охолонув і бойлер - знеструмлений, можна зливати воду через кран. Для цього достатньо приєднати шланг до отвору для холодної води й залишити кран відкритим для доступу повітря. Спустошення бака відбувається впродовж близько 15 хвилин.
Найчастіше споживачі купують бойлери на 80 літрів, адже вони ідеальні для забезпечення побутових потреб сім'ї з 3-4 осіб. Це можуть бути, наприклад, бойлери "Термекс".
Алгоритм зливу води з такого пристрою:
У плоских бойлерів ця процедура проводиться ще простіше - вони укомплектовані додатковим патрубком, призначеним для зливу води.
Однак за часом це може бути дещо довше - близько години.
Якщо ваш бойлер обладнаний трійником, процес зливу води буде простим і зрозумілим.
Трійник розташований між зворотним клапаном і корпусом, тому для зливу води необхідно зробити три речі:
Фахівці радять також подавати в трубу для гарячої води повітря (за допомогою змішувача), щоб регулювати потік рідини.
Деякі прилади можуть бути оснащені двома трійниками. З них злити воду вийде ще швидше.
Водночас злив води з бойлера з верхнім підключенням відбувається за допомогою спеціального зливного клапана або розбирання й демонтажу всього обладнання.
Така процедура може знадобитися, якщо між змішувачами та баком - занадто велика відстань. Тоді злив води за допомогою тиску повітря не актуальний - доведеться вставити заглушку в отвір подачі гарячої води, попередньо від'єднавши трубку.
Після цього проводять демонтаж привідної труби та чекають поки рідина повністю вийде.
На деяких моделях бойлерів виробники передбачили так звані важелі-тригери - спеціальні клапани для перешкоджання зворотному відтоку гарячої води. Вони встановлюються біля входу в бак й оснащені гвинтовою ручкою або кнопкою.
Для зливу води достатньо повернути ручку (або натиснути кнопку) - це впустить трохи повітря через кран гарячої води і "запустить" процес самовільного витікання рідини з бака.
Попри простоту цього способу варто зважати, що механізм клапана може засмічуватися накипом і тоді доведеться його демонтувати та очищувати.
Демонтувати зворотний клапан можна за допомогою розвідного ключа. Після відключення всіх труб потрібно "скрутити" механізм біля основи.
Для подальшого встановлення очищеного (або ж нового) клапана знадобиться герметик.
Експерти радять не втручатися в роботу бойлера без зайвої необхідності. Попри існуючі міфи щодо негативного впливу простою на накопичувальний водонагрівач, не все так страшно.
Ті, хто боїться, що вода в баку без регулярної роботи може "застоятися" і нею буде небезпечно користуватися, можуть злити її й наповнити прилад свіжою проточною водою.
Якщо ви хвилюєтесь, що під час простою внутрішня частина бака та інші деталі швидко заіржавіють, згадайте, що у контакті з повітрям (у спустошеному бойлері), процес корозії може розпочатися швидше.
Для бака та нагрівального елемента простій не несе жодних негативних наслідків.
Отже, якщо ви залишаєте свій бойлер "у простої" в допустимому температурному режимі, зливати з нього воду - не обов'язково.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як користуватися бойлером, щоб не розоритися на комуналці.
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