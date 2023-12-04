Як злити воду з бойлера: поради для безпечного виконання процедури

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Коли треба зливати воду з бойлера

Під час експлуатації на внутрішніх стінках бойлера з'являються з часом накип (з високим вмістом бруду й бактерій) та інші небажані відкладення. Вони можуть перешкоджати коректній роботі приладу.

Крім того, корпус і трубчастий електронагрівник (ТЕН) в результаті тривалого використання можуть вкриватися іржею.

У найгірших випадках можуть з'являтися навіть пробоїни в корпусі чи виникати короткі замикання.

Щоб зарадити усім цим проблемам, експерти настійливо радять зливати воду з бойлера не рідше одного разу на рік.

На необхідність проведення цієї процедури можуть вказувати також:

витікання брудної води

зниження температури води на виході

зменшення напору гарячої води

занадто тривале нагрівання приладу

шум водонагрівача під час роботи

Насамкінець, декому доводиться зливати воду з бойлера під час:

"консервації" пристрою на зиму (щоб вода не замерзла)

заміни комплектуючих чи інших ремонтних робіт

Підготовка до зливу води з бойлера

Щоб спустити воду з бойлера самотужки, потрібні зазвичай гайковий ключ відповідного розміру (розвідний ключ), невеликий гнучкий шланг з гуми й велика тара для рідини (це може бути навіть унітаз чи ванна).

Залежно від марки бойлера і його комплектації може знадобитися також комплект викруток і набір шестигранників.

Для подальшого очищення бойлера й витирання води стануть у нагоді: ганчір'я (дрантя) та побутові засоби для чищення (або оцет).

До початку зливу води потрібно:

відключити бойлер від електромережі

повністю перекрити воду у квартирі (будинку)

перекрити подачу води на пристрої (за допомогою центрального крана чи крана, що знаходиться на трубі холодної води)

зачекати, допоки бак і вода охолонуть

Основні методи зливу води з бойлера

В залежності від моделі бойлера, його форми чи розміру, компанії-виробника та інших нюансів, метод зливу води радять підбирати індивідуально. В цілому ж виокремлюють шість різних способів.

Злив води з бака через отвір для холодної води

Якщо обидва стояки з водою перекриті, бак повністю охолонув і бойлер - знеструмлений, можна зливати воду через кран. Для цього достатньо приєднати шланг до отвору для холодної води й залишити кран відкритим для доступу повітря. Спустошення бака відбувається впродовж близько 15 хвилин.

Злив води на прикладі конкретної моделі

Найчастіше споживачі купують бойлери на 80 літрів, адже вони ідеальні для забезпечення побутових потреб сім'ї з 3-4 осіб. Це можуть бути, наприклад, бойлери "Термекс".

Алгоритм зливу води з такого пристрою:

перекрити кран надходження холодної води

злити рідину через змішувач гарячої води

перекрити подачу гарячої води

зняти гайки на трубі холодної води (знадобиться розвідний ключ)

скрутити зворотний клапан

до патрубка прикріпити гнучкий шланг (цю і попередню дії потрібно виконувати максимально швидко, інакше вода поллється на підлогу)

відкрутити гайку підведення гарячої води

У плоских бойлерів ця процедура проводиться ще простіше - вони укомплектовані додатковим патрубком, призначеним для зливу води.

Однак за часом це може бути дещо довше - близько години.

Злив води з бойлера, оснащеного трійником

Якщо ваш бойлер обладнаний трійником, процес зливу води буде простим і зрозумілим.

Трійник розташований між зворотним клапаном і корпусом, тому для зливу води необхідно зробити три речі:

перекрити подачу холодної та гарячої води

приєднати до крана на трійнику гнучкий шланг

повернути важіль

Фахівці радять також подавати в трубу для гарячої води повітря (за допомогою змішувача), щоб регулювати потік рідини.

Деякі прилади можуть бути оснащені двома трійниками. З них злити воду вийде ще швидше.

Водночас злив води з бойлера з верхнім підключенням відбувається за допомогою спеціального зливного клапана або розбирання й демонтажу всього обладнання.

Злив води шляхом від'єднання вхідних і вихідних шлангів

Така процедура може знадобитися, якщо між змішувачами та баком - занадто велика відстань. Тоді злив води за допомогою тиску повітря не актуальний - доведеться вставити заглушку в отвір подачі гарячої води, попередньо від'єднавши трубку.

Після цього проводять демонтаж привідної труби та чекають поки рідина повністю вийде.

Злив води з бойлера за допомогою важеля-тригера

На деяких моделях бойлерів виробники передбачили так звані важелі-тригери - спеціальні клапани для перешкоджання зворотному відтоку гарячої води. Вони встановлюються біля входу в бак й оснащені гвинтовою ручкою або кнопкою.

Для зливу води достатньо повернути ручку (або натиснути кнопку) - це впустить трохи повітря через кран гарячої води і "запустить" процес самовільного витікання рідини з бака.

Попри простоту цього способу варто зважати, що механізм клапана може засмічуватися накипом і тоді доведеться його демонтувати та очищувати.

Злив води з бойлера з демонтажем зворотного клапана

Демонтувати зворотний клапан можна за допомогою розвідного ключа. Після відключення всіх труб потрібно "скрутити" механізм біля основи.

Для подальшого встановлення очищеного (або ж нового) клапана знадобиться герметик.

Як краще зберігати бойлер - з водою чи без

Експерти радять не втручатися в роботу бойлера без зайвої необхідності. Попри існуючі міфи щодо негативного впливу простою на накопичувальний водонагрівач, не все так страшно.

Ті, хто боїться, що вода в баку без регулярної роботи може "застоятися" і нею буде небезпечно користуватися, можуть злити її й наповнити прилад свіжою проточною водою.

Якщо ви хвилюєтесь, що під час простою внутрішня частина бака та інші деталі швидко заіржавіють, згадайте, що у контакті з повітрям (у спустошеному бойлері), процес корозії може розпочатися швидше.

Для бака та нагрівального елемента простій не несе жодних негативних наслідків.

Отже, якщо ви залишаєте свій бойлер "у простої" в допустимому температурному режимі, зливати з нього воду - не обов'язково.