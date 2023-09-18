Як захистити побутові прилади під час віялових відключень: корисні поради

Осінню-зимою 2022 року через постійні російські обстріли українські енергетики змушені були регулярно відключати енергопостачання. Коли ж світло з’являлося, це часто призводило до стрибків напруги, що було одним з основних факторів виходу з ладу побутової техніки.

Які побутові електричні прилади чутливі до перепаду напруги та як їх захистити під час віялових відключень - в матеріалі РБК-Україна .

Періодичне відключення електроенергії спричиняє негативні наслідки для користувачів, а саме пошкодження чутливого електрообладнання та побутових приладів, холодильники, телевізори, пральні машини, насоси систем опалення тощо.

Енергетики радять після відключення електроенергії відключити від мережі всю техніку. Включати прилади бажано не одразу після повернення світла, а через годину-півтори. Також важливо підключати техніку поетапно, щоб не з'являвся різкий стрибок споживання.

Наразі існують Інші дієві способи захисту побутової техніки:

Встановити стабілізатор напруги. Він забезпечує постійний рівень напруги, що дозволяє захистити електронні пристрої від перепадів напруги. Використовувати безперебійні джерела живлення (UPS). Вони забезпечують електроживлення під час відключення електромережі і дозволяють зберегти дані на комп'ютерах. Встановити автоматичні вимикачі захисту від перенапруги. Вони автоматично вимикають електроприлади, коли напруга перевищує норму.

Водночас найоптимальнішим та надійним способом є встановлення реле контролю напруги для побутової техніки.

Дане реле вимикає прилади від мережі, якщо вона нестабільна, а потім підключає її назад, коли ситуація нормалізована. Реле найкраще підходить для холодильників, пральних машин та телевізорів.

Реле контролю напруги використовують: в офісних приміщеннях (для захисту комп'ютерів, принтерів та іншої електронної техніки від перенапруги та забезпечення їх стабільної роботи), в побуті (для захисту електронної техніки від перенапруги), в лікарнях (для захисту медичного обладнання від перенапруги та забезпечення його надійної роботи).

Реле контролю напруги можна встановлювати як окремий пристрій, так і вбудовувати в електронну техніку. Використання реле контролю напруги дозволяє забезпечити не тільки захист електронної техніки від перенапруги, а також забезпечує її стабільну роботу.

Також існують додаткові переваги реле:

Збереження енергії. Реле контролю напруги дозволяє зменшити витрати енергії, оскільки воно автоматично вимикає електричний струм, коли напруга падає нижче заданого рівня. Збереження часу. Реле контролю напруги дозволяє уникнути необхідності вручну вимикати електричний струм під час зменшення напруги, що зберігає час та зручність. Покращення безпеки. Реле контролю напруги забезпечує безпеку під час вимикання світла, оскільки воно дозволяє уникнути потенційно небезпечних ситуацій, які можуть виникнути внаслідок непередбачуваних змін напруги. Збільшення терміну експлуатації обладнання. Реле контролю напруги дозволяє збільшити термін експлуатації обладнання, оскільки воно забезпечує захист від непередбачуваних змін напруги, які можуть призвести до пошкодження обладнання. Зменшення витрат на ремонт. Реле контролю напруги дозволяє зменшити витрати на ремонт електронної техніки, оскільки воно забезпечує захист від непередбачуваних змін напруги, які можуть призвести до пошкодження обладнання.

Типові види реле

Залежно від типу підключення розрізняють такі види пристроїв:

Вилка-розетка

Реле напруги однофазне: має штепсельну вилку, що включається в домашню розетку. Через розетку на зворотному боці підключається електроприлад, з яким буде працювати реле. Використовується для одного, рідше для групи пристроїв. Перевагою є широкий асортимент різних виробників та відносно низька вартість. Завдяки простоті в експлуатації мати попит для домашнього застосування.

Реле напруги однофазне: має штепсельну вилку, що включається в домашню розетку. Через розетку на зворотному боці підключається електроприлад, з яким буде працювати реле. Використовується для одного, рідше для групи пристроїв. Перевагою є широкий асортимент різних виробників та відносно низька вартість. Завдяки простоті в експлуатації мати попит для домашнього застосування. Подовжувач

Схожий на попередній вид. Відрізняється більшою кількістю розеток для підключення побутової техніки. Здійснює одночасний захист групи електроприладів.

Схожий на попередній вид. Відрізняється більшою кількістю розеток для підключення побутової техніки. Здійснює одночасний захист групи електроприладів. Реле регулятор напруги на DIN-рейку

Переважно цифрове реле напруги, що встановлюється в розподільній шафі. Призначене для контролю та захисту електроприладів всього будинку. Має широкий діапазон налаштувань і значно більше режимів (можна виставити мінімальну, максимальну напругу, затримку спрацювання).

Сьогодні реле контролю напруги можна придбати в багатьох місцях, як в спеціалізованих магазинах електротехніки, так і на популярних інтернет-магазинах.

Наприклад, інтернет-магазин "Axiomplus" пропонує широкий асортимент реле напруги. Ціни та різновиди товарів європейських виробників дозволять обрати потрібний пристрій. Можете обирати самостійно, скориставшись описом і характеристиками чи звернутися за консультацією до спеціалістів.

Деякі виробники електронної техніки також можуть пропонувати реле контролю напруги для своїх пристроїв. У будь-якому разі перед покупкою рекомендується ознайомитися з характеристиками та відгуками про товар, а також звернутися до фахівців для отримання консультації.