Как слить воду из бойлера: советы для безопасного выполнения процедуры

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Когда нужно сливать воду из бойлера

При эксплуатации на внутренних стенках бойлера появляются со временем накипь (с высоким содержанием грязи и бактерий) и другие нежелательные отложения. Они могут препятствовать корректной работе устройства.

Кроме того, корпус и трубчатый электронагреватель (ТЭН) в результате длительного использования могут покрываться ржавчиной.

В худших случаях могут появляться даже пробоины в корпусе или возникать короткие замыкания.

Чтобы избежать всех этих проблем, эксперты настоятельно рекомендуют сливать воду из бойлера не реже одного раза в год.

На необходимость проведения этой процедуры могут указывать также:

вытекание грязной воды

понижение температуры воды на выходе

уменьшение напора горячей воды

слишком продолжительный нагрев прибора

шум водонагревателя во время работы

Наконец, некоторым приходится сливать воду из бойлера во время:

"консервации" устройства на зиму (чтобы вода не замерзла)

замены комплектующих или других ремонтных работ

Подготовка к сливу воды из бойлера

Чтобы спустить воду с бойлера самостоятельно, нужны как правило гаечный ключ соответствующего размера (разводной ключ), небольшой гибкий шланг из резины и большая тара для жидкости (это может быть даже унитаз или ванна).

В зависимости от марки бойлера и его комплектации может потребоваться комплект отверток и набор шестигранников.

Для дальнейшей очистки бойлера и вытирания воды пригодятся: ветошь и бытовые чистящие средства (или же уксус).

До начала слива воды нужно:

отключить бойлер от электросети

полностью перекрыть воду в квартире (доме)

перекрыть подачу воды на устройстве (при помощи центрального крана или крана, находящегося на трубе холодной воды)

подождать, пока бак и вода остынут

Основные методы слива воды из бойлера

В зависимости от модели бойлера, его формы или размера, компании-производителя и других нюансов метод слива воды советуют подбирать индивидуально. В целом же выделяют шесть разных способов.

Слив воды из бака через отверстие для холодной воды

Если оба стояка с водой перекрыты, бак полностью остыл и бойлер - обесточен, можно сливать воду через кран. Для этого достаточно подсоединить шланг к отверстию для холодной воды и оставить кран открытым для доступа воздуха. Опустошение бака происходит в течение около 15 минут.

Слив воды на примере конкретной модели

Чаще всего потребители покупают бойлеры на 80 литров, ведь они идеальны для обеспечения бытовых нужд семьи из 3-4 человек. Это могут быть, например, бойлеры "Термекс".

Алгоритм слива воды из такого устройства:

перекрыть кран поступления холодной воды

слить жидкость через смеситель горячей воды

перекрыть подачу горячей воды

снять гайки на трубе холодной воды (пригодится разводной ключ)

скрутить обратный клапан

к патрубку прикрепить гибкий шланг (это и предварительное действия нужно выполнять максимально быстро, иначе вода польется на пол)

открутить гайку подвода горячей воды

У плоских бойлеров эта процедура проводится еще проще - они укомплектованы дополнительным патрубком, предназначенным для слива воды.

Однако по времени это может быть несколько дольше - около часа.

Слив воды из бойлера, оснащенного тройником

Если ваш бойлер оборудован тройником, процесс слива воды будет прост и понятен.

Тройник расположен между обратным клапаном и корпусом, поэтому для слива воды необходимо сделать три вещи:

перекрыть подачу холодной и горячей воды

подсоединить к крану на тройнике гибкий шланг

повернуть рычаг

Специалисты советуют также подавать в трубу для горячей воды воздух с помощью смесителя, чтобы регулировать поток жидкости.

Некоторые приборы могут быть снабжены двумя тройниками. С них слить воду получится еще быстрее.

В то же время слив воды из бойлера с верхним подключением происходит с помощью специального сливного клапана или разборки и демонтажа всего оборудования.

Слив воды путем отсоединения входных и выходных шлангов

Такая процедура может потребоваться, если между смесителями и баком слишком большое расстояние. Тогда слив воды с помощью давления воздуха не актуален - придется вставить заглушку в отверстие подачи горячей воды, предварительно отсоединив трубку.

После этого производят демонтаж приводной трубы и ждут пока жидкость полностью выйдет.

Слив воды из бойлера с помощью рычага-триггера

На некоторых моделях бойлеров производители предусмотрели так называемые рычаги-триггеры - специальные клапаны для препятствования обратному оттоку горячей воды. Они устанавливаются у входа в бак и оснащены винтовой ручкой или кнопкой.

Для слива воды достаточно повернуть ручку (или нажать кнопку) - это впустит немного воздуха через кран горячей воды и "запустит" процесс самопроизвольного вытекания жидкости из бака.

Несмотря на простоту этого способа, следует учитывать, что механизм клапана может засоряться накипью и тогда придется его демонтировать и очищать.

Слив воды из бойлера с демонтажем обратного клапана

Демонтировать обратный клапан можно с помощью разводного ключа. После отключения всех труб нужно "свернуть" механизм у основания.

Для дальнейшей установки очищенного (или нового) клапана понадобится герметик.

Как лучше держать бойлер - с водой или без

Эксперты советуют не вмешиваться в работу бойлера без излишней необходимости. Несмотря на существующие мифы по поводу негативного влияния простоя на накопительный водонагреватель, не все так страшно.

Те, кто боится, что вода в баке без регулярной работы может "застояться" и ею будет опасно пользоваться, могут слить ее и наполнить прибор свежей проточной водой.

Если же вы волнуетесь, что во время простоя внутренняя часть бака и другие детали быстро заржавеют, вспомните, что в контакте с воздухом (в опустошенном бойлере) процесс коррозии может начаться быстрее.

Для бака и нагревательного элемента простой не несет никаких последствий.

Итак, если вы оставляете свой бойлер "в простое" в допустимом температурном режиме, сливать из него воду - не обязательно.