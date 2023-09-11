Як користуватися бойлером, щоб не розоритися на комуналці

В Україні настала осінь, а з нею та ночі стали дуже холодними. Це означає, що користування бойлерами незабаром збільшиться, а значить рахунки за комуналку битимуть по кишені.

Як вибрати хороший бойлер

Якщо ви тільки думаєте купити водонагрівач, спочатку визначте необхідний вам об'єм: наприклад, 100 л для сім'ї з двох-трьох людей це занадто багато.

Найкраще вибирати модель із класом ефективності А/А+ та вище. Це значно заощаджує витрати.

Як правильно налаштувати бойлер

відрегулюйте температуру нагріву на рівні 55°C - це гаряча вода без зайвих витрат енергії

не вимикайте бойлер з мережі, якщо в цьому немає необхідності - так він витрачатиме більше електроенергії на підігрів води з нуля, ніж на підтримання температури

встановіть автоматичне включення та вимкнення, можна додати "розумну" розетку та двозонний лічильник, який допоможе економити на електроенергії вночі

Корисні поради

Дуже часто у власників бойлерів виникає ситуація, коли після нагрівання води вона не повністю витрачається. Відбувається охолодження природним чином, що призводить до зайвої та невиправданої витрати енергії. Якщо постаратися мінімізувати такі ситуації, можна забезпечити додаткову економію.



При експлуатації бойлера не зайвим буде враховувати той факт, що в зимовий час вода в трубопроводі, що подає, може бути до 6 градусів. Якщо подбати про її підігрів з використанням альтернативного джерела енергії (наприклад, дров'яного або твердопаливного котла), можна домогтися істотної економії електроенергії.



До речі, бойлер на 50 літрів буде економічнішим, ніж на 80 літрів. Просто, тому що обсяг цього бойлера менший, і відповідно кількість витраченої енергії для прогрівання 50 літрів води значно менша, ніж на 80.