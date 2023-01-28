Як зігрітися вночі в будинку без світла та опалення: ці способи допоможуть вам виспатися

Відключення світла можуть призвести також і до відсутності опалення на тривалий період. І хоч зима зараз в Україні не сувора, вночі температура може опускатися до кількох градусів морозу. Виспатися за таких умов дуже складно.

Які способи допоможуть зігріти постіль та виспатися без опалення – читайте у матеріалі нижче.

Прості грілки

Найпростіший спосіб зігріти вночі постіль – покласти під ковдру грілки. Це можуть бути звичайні гумові вироби або зроблені власноруч. Наприклад, можна налити в пляшки гарячу воду, обернути їх тканиною чи рушником, а потім розкласти у ліжку. 2-3 грілок буде достатньо, щоб було тепло до ранку.

Бажано брати для грілки плоскі скляні пляшки – вони довше зберігають тепло та зручні у використанні.

Можна зробити грілку з тканинного мішечка або шкарпетки. Для цього вам потрібно розігріти будь-яку крупу і насипати в мішечок або шкарпетку. Така грілка дозволить вам швидко заснути у теплому ліжку.

Спальник

Якщо у вас вдома є туристичний спальник, то настав час використовувати його за прямим призначенням – зігрітися та виспатися за умов низьких температур. Спальники створені спеціально для того, щоби в них було тепло спати в горах або на свіжому повітрі, в лісі.

Якщо ваш спальник недостатньо теплий, можна всередину скласти флісовий плед.

Крім того, у спальнику можна спати в термобілизні або спортивному костюмі. Це може завдати невеликого дискомфорту, але вам точно стане тепліше.

Намет

Туристичний намет у таких умовах – справжня знахідка. Її можна просто поставити в кімнаті, застелити всередину ковдри, пледи, взяти спальники та грілки – і ви до ранку точно не замерзнете. Повітря всередині намету нагріється швидко і може навіть стати спекотно.

Кокон

Що ж робити, якщо немає намету та спальника? Збудуйте кокон з ковдр, за принципом спальника. Такий кокон буде надійно захищений від повітря і зберігатиме всередині тепло. Можна використовувати також грілки з пляшок, щоб усередині було значно тепліше.

До речі, за таким же принципом можна зробити й подібність намету з підручних матеріалів. Основна мета - створити невеликий простір, в який не надходитиме холодне повітря.

Щільно поїжте

На жаль, у цьому випадку варто порушити правило про правильне харчування. Щоб швидко заснути та зігрітися, потрібно з'їсти щось калорійне та бажано – гаряче. А ось чай перед сном пити не варто - він дасть тепло на короткий період, а вибиратися з-під теплої ковдри для пробіжки вночі в туалет - не найкраща ідея.