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Що зробити, аби помідори швидше дозрівали: надійний спосіб від городниці

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П'ятниця 21 липня 2023 19:02
Що зробити, аби помідори швидше дозрівали: надійний спосіб від городниці Що зробити, аби помідори швидше дозрівали (фото: Freepik)
Автор: Styler

Через тривалі дощі і недостатню кількість сонця помідори можуть повільніше дозрівати. У цьому випадку городникам потрібно прорідити листя на кущах та полити рослини спеціальним розчином.

Про це розповіли на You Tube каналі "Дім та присадибна ділянка".

Як прискорити дозрівання помідорів

Щоб прискорити дозрівання помідорів потрібно обрізати листя до першого грона, щоб кущ добре провітрювався. Досить буде залишити пару листочків зверху. Таке прорідження відкриє доступ сонцю до плодів і вони швидше дозріють.

"Якщо на нижньому пасинку вже є сформовані плоди, то ви їх залишіть. Якщо ж там тільки з'явився цвіт, то такі пасинки краще прибрати", - пояснює господиня.

Таке проріджування - це також найпростіший спосіб захистити помідори від фітофтори. Саме з нижніх листочків, які торкаються землі, найчастіше починається це захворювання. А воно розвивається часто саме у липні-серпні, якщо йде багато дощів.

Також потрібно постійно зривати пасинки, які забирають у рослини поживні речовини. Особливо часто це потрібно робити на кущах чері, оскільки на них активніше ростуть пасинки.

"Після того, як зав’яжуться плоди, потрібно прищепити верхівку. Це робиться для того, щоб всі поживні речовини пішли тільки на наливання і дозрівання помідорів", - пояснює городниця.

У більшості сортів це потрібно робити на початку серпня.

Що зробити, аби помідори були солодшими

Щоб помідори були солодшими та дозріли швидше, їх підживлюють розчином золи: 1 склянку золи + 10 літрів води.

"Настоювати не потрібно. Просто насипте попіл у відро з водою, ретельно перемішайте і одразу ж полийте рослини під корінь. На один кущ знадобиться близько літра розчину", - каже господиня.

Раніше ми писали про те, що зробити, аби на помідорах не скручувалося листя.

Читайте також про те, як позбутись вершинної гнилі на помідорах.

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