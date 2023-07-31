Как собрать и хранить семена помидоров, чтобы они потом дали наилучший урожай

Если ваши помидоры дали хороший урожай и вы довольны сортами, то можно собрать из них семена. Домашние всегда лучше магазинных. Однако, чтобы получить качественный посевной материал, нужно его правильно собрать и хранить.

О том, как это сделать, рассказали на You Tube канале "Дім і присадибна ділянка".

Как собрать семена помидоров

"Чтобы урожай порадовал качеством и количеством плодов, необходимо иметь хорошие семена. Безусловно, их можно купить в магазине. Но если вы соберете семена из помидоров самостоятельно, вы не только сэкономите деньги, а отбирая из года в год лучшие плоды с участка, вы улучшите качество семян и характеристики сорта "под себя", под условия своей грядки", - говорит огородница.

Помидоры собирайте из нижних гроздьев, которые ближе к стеблю. Такие плоды самые сильные. Они должны быть с крепкой кожурой, ничем не поврежденные.

"У них будут сильные семена, которые быстро и красиво взойдут", - объясняет хозяйка.

Собранные помидоры нужно оставить на несколько дней, их кожура должна стать мягкой. Тогда следует поперечно разрезать плоды, так будет легко достать семена с помощью чайной ложки.

"В банке с подписанным сортом выньте семена вместе с мякотью. Тогда залейте водой, накройте салфеткой и поставьте в место, где температура не ниже 22 градусов на 2-3 дня, чтобы они забродили", - советует хозяйка.

За это время "пустые" семена всплывут, а хорошие останутся на дне. Их нужно промыть в сотейнике и выложить сушиться на бумаге или салфетке.

"Чтобы вы были уверены, что семена без возбудителей болезней, их нужно оставить в слабом растворе марганцовки на 20-30 мин. Если его нет, то можно взять раствор медного купороса или 2-3% перекиси водорода и промыть в течение 8 минут при температуре 45 градусов", - говорит огородница.

После этого хорошо промойте водой семена и оставьте в хорошо проветриваемом месте с температурой не ниже 22 градусов.

Как хранить семена помидоров

На бумажных конвертах укажите название сорта, который в нем будете хранить.

"Храниться семена должны в сухом и теплом помещении, но температура должна быть не выше 30 градусов, иначе они будут иметь плохую всхожесть", - говорит огородница.

Семена могут храниться 3-4 года. Но самые качественные - однолетние, у них наилучшая всхожесть.

"Если у вас хороший урожай помидоров, то можете заготовить много семян и использовать их в течение нескольких лет", - советует хозяйка.