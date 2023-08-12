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Як зібрати букет на Маковія, щоб в домі цілий рік були радість і багатство

Як зібрати букет на Маковія (фото: Facebook/Liliia Matviishyn)
Автор: Василина Копитко

Маковія відзначають 14 серпня. У цей день заведено освячувати букети із достиглих голівок маку, зілля та квітів. Їх називають "маковійками" або "маковійчиками". Правильно зібраний букет здатний захистити дім від нечисті, посприяти щедрому врожаю й принадити радість та багатство.

Про те, як правильно зібрати букет на Маковія, читайте у матеріалі нижче.

Як зібрати букет на Маковія

Обов'язковим та головним атрибутом букета є стиглі головки маку. Здавна мак в українців вважався сильним оберегом. Його використовували у різноманітних обрядах - ним обсипали корів і господу від усього лихого. Він також був захистом від чародійства. 

Напередодні Маковія традиційно наші предки збирали букети. Їхній склад міг дуже відрізнятися у кожному регіоні. Головне, щоб основою були квіти, вирощені на рідній землі. Досі експерти радять уникати екзотичних рослин, які не характерні для України.

У букети варто додавати ці квіти і трави:

  • достиглі голівки маку
  • айстри, чорнобривці та жоржини
  • м'яту, базилік і чебрець
  • барвінок
  • гвоздики
  • любисток та полин
  • васильки 
  • петрові батоги
  • деревій

Варіанти букетів на Маковія (фото: Facebook/Liliia Matviishyn)

Чим можна збагатити букет

Аби принадити у дім багатство і достаток, у букети можна додавати овочі, які символізують щедрий урожай. Поширеним варіантом є композиції із гронами калини і соняшником. Також можна додати моркву, кукурудзу, боби і навіть кріп. 

Символом достатку є колоски жита та пшениці, тому вони теж мають бути у композиції. 

Букет варто збагатити квіткою ласкавець. Вона приносить родині мир і благополуччя. А якщо у композиції буде м'ята, то оберігатиме родину від будь-якої напасті й зміцнюватиме здоров'я.

Після освячення потрібно зберігати цей букет аж до весни. Весь цей час він захищатиме оселю та її жителів від усього лихого. А тоді потрібно його спалити. 

Раніше ми писали про те, які правильно відзначати Яблучний і Горіховий спас.

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