Як зібрати букет на Маковія, щоб в домі цілий рік були радість і багатство

Як зібрати букет на Маковія

Обов'язковим та головним атрибутом букета є стиглі головки маку. Здавна мак в українців вважався сильним оберегом. Його використовували у різноманітних обрядах - ним обсипали корів і господу від усього лихого. Він також був захистом від чародійства.

Напередодні Маковія традиційно наші предки збирали букети. Їхній склад міг дуже відрізнятися у кожному регіоні. Головне, щоб основою були квіти, вирощені на рідній землі. Досі експерти радять уникати екзотичних рослин, які не характерні для України.

У букети варто додавати ці квіти і трави:

достиглі голівки маку

айстри, чорнобривці та жоржини

м'яту, базилік і чебрець

барвінок

гвоздики

любисток та полин

васильки

петрові батоги

деревій

Варіанти букетів на Маковія (фото: Facebook/Liliia Matviishyn)

Чим можна збагатити букет

Аби принадити у дім багатство і достаток, у букети можна додавати овочі, які символізують щедрий урожай. Поширеним варіантом є композиції із гронами калини і соняшником. Також можна додати моркву, кукурудзу, боби і навіть кріп.

Символом достатку є колоски жита та пшениці, тому вони теж мають бути у композиції.

Букет варто збагатити квіткою ласкавець. Вона приносить родині мир і благополуччя. А якщо у композиції буде м'ята, то оберігатиме родину від будь-якої напасті й зміцнюватиме здоров'я.

Після освячення потрібно зберігати цей букет аж до весни. Весь цей час він захищатиме оселю та її жителів від усього лихого. А тоді потрібно його спалити.