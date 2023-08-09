Яблучний і Горіховий Спас 2023: як правильно відзначати та якими будуть нові дати свят

Свято Преображення, або в народі Спас - це християнське свято східних слов'ян. Воно є одним із найбільших, після Великодня, дванадесятих свят. Всього українці відзначають три Спаси: Медовий (Маковія), Яблучний і Горіховий. Раніше дати святкувань були незмінними, але наразі вони стали іншими.

Як правильно відзначати Спаси та коли це потрібно робити відповідно до нового календаря - читайте нижче в матеріалі Styler.

Святкування Яблучного Спасу 2023

Яблучний Спас є другим у трилогії цих свят і символізує закінчення літа та швидке наближення осені. Не дарма його називають Яблучним, адже саме в цей час розпочинається активний сезон яблук.

На свято другого Спаса віряни йдуть до церкви та освячують фрукти й овочі з нового врожаю. Звісно, у кошику повинні лежати яблука, можна додати груші, виноград, сливи, помідори, моркву, цибулю та іншу городину.

Традиційно на Яблучний Спас печуть пироги з яблуками, готують компоти, а ще печуть перший хліб з борошна нового врожаю.

Прикмети на Яблучний Спас

яка погода буде на Яблучний Спас, такою буде й Покрова 14 жовтня

якщо дуже тепло, то в січні буде мало снігу, якщо піде дощ - багато

якщо фрукти в саду виявилися гнилими та не достояли до Яблучного Спаса, то наступний рік буде складним і важким

для виконання бажання потрібно з'їсти освячене в церкві яблуко і заїсти його медом

Що не можна робити:

не можна важко працювати, прибирати, займатися ремонтом і рукоділлям

краще відкласти роботу в саду і на городі

заборонено лаятися та сваритися, бажати комусь зла

не можна купатися у водоймах

до Другого Спаса не можна їсти яблука

не споживати їжу тваринного походження, тому що триває Успенський піст

У кошик до церкви можна класти всі дари літа з нового врожаю (фото: konkurent.ua)

Традиції та заборони на Горіховий Спас 2023

У переддень Горіхового Спасу завершується Успенський піст. Останній Спас також називають Хлібним, Полотняним, Малим, Холодним, Нерукотворним Спасом чи днем пам'яті Нерукотворного Образа Спасителя.

У період Горіхового Спасу закінчуються жнива, люди збирають горіхи та інший врожай перед осінню. Так само варто ходити до церкви та освячувати горіхи та хліб, випечений з борошна нового врожаю.

Прикмети на Горіховий Спас:

якщо на Горіховий Спас журавлі полетіли на південь - холоди прийдуть вже скоро, якщо спекотний день - то друга половина вересня буде холодна і дощова, якщо день погожий - буде коротка зима

якщо на третій Спас хороший урожай горіхів - зима буде сніжна і морозна

якщо в цей день почався дощ з грозою - осінь буде теплою

Що не можна робити:

суворо заборонено сваритися та бажати комусь зла, інакше воно повернеться до вас

не можна відмовляти в милостині нужденним і всім тим, хто потребує їжі

не варто лінуватися та байдикувати в цей день

Ворожіння на Горіховий Спас 2023

У давнину молоді дівчата ворожили на горіхах. Потрібно було просто зірвати його з дерева та розшифрувати передбачення на майбутнє:

стиглий горіх - до кохання

недозрілий - чекай важливу новину

гіркий - проблеми у стосунках

два зрощені горіхи - до везіння

Як змінилися дати Спасів

Помісний Собор ПЦУ який проходив 27 липня ухвалив остаточне рішення про перехід на новоюліанський календар. Дати свят почнуть "зміщуватися" на 13 днів назад вже з нового церковного року - 1 вересня.

При цьому визначати дату Великодня будуть як і раніше. Це також стосується Вербної неділі, Вознесіння, Трійці та Великоднього посту.

Нові дати Спасів будуть такими:

День семи мучеників Маковеїв, або Маковія - 1 серпня замість 14 серпня

замість 14 серпня Преображення Господнє, Яблучний Спас - 6 серпня замість 19 серпня

замість 19 серпня Успіння Пресвятої Богородиці - 15 серпня замість 28 серпня, а Горіховий Спас 16 серпня замість 29 серпня

замість 28 серпня, а Горіховий Спас 16 серпня замість 29 серпня Успенський пост триватиме з 1 по 14 серпня замість 14-27 серпня

Зазначимо, що у серпні 2023 року дати Спасів залишаються "старими", а от наступного 2024 року їх будуть відзначати відповідно до новоюліанського календаря.