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Яблучний і Горіховий Спас 2023: як правильно відзначати та якими будуть нові дати свят

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Україна, Середа 09 серпня 2023 07:46
Яблучний і Горіховий Спас 2023: як правильно відзначати та якими будуть нові дати свят Яблучний і Горіховий Спаси 2023 (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

Свято Преображення, або в народі Спас - це християнське свято східних слов'ян. Воно є одним із найбільших, після Великодня, дванадесятих свят. Всього українці відзначають три Спаси: Медовий (Маковія), Яблучний і Горіховий. Раніше дати святкувань були незмінними, але наразі вони стали іншими.

Як правильно відзначати Спаси та коли це потрібно робити відповідно до нового календаря - читайте нижче в матеріалі Styler.

Святкування Яблучного Спасу 2023

Яблучний Спас є другим у трилогії цих свят і символізує закінчення літа та швидке наближення осені. Не дарма його називають Яблучним, адже саме в цей час розпочинається активний сезон яблук.

На свято другого Спаса віряни йдуть до церкви та освячують фрукти й овочі з нового врожаю. Звісно, у кошику повинні лежати яблука, можна додати груші, виноград, сливи, помідори, моркву, цибулю та іншу городину.

Традиційно на Яблучний Спас печуть пироги з яблуками, готують компоти, а ще печуть перший хліб з борошна нового врожаю.

Прикмети на Яблучний Спас

  • яка погода буде на Яблучний Спас, такою буде й Покрова 14 жовтня
  • якщо дуже тепло, то в січні буде мало снігу, якщо піде дощ - багато
  • якщо фрукти в саду виявилися гнилими та не достояли до Яблучного Спаса, то наступний рік буде складним і важким
  • для виконання бажання потрібно з'їсти освячене в церкві яблуко і заїсти його медом

Що не можна робити:

  • не можна важко працювати, прибирати, займатися ремонтом і рукоділлям
  • краще відкласти роботу в саду і на городі
  • заборонено лаятися та сваритися, бажати комусь зла
  • не можна купатися у водоймах
  • до Другого Спаса не можна їсти яблука
  • не споживати їжу тваринного походження, тому що триває Успенський піст

Яблучний і Горіховий Спас 2023: як правильно відзначати та якими будуть нові дати свят

У кошик до церкви можна класти всі дари літа з нового врожаю (фото: konkurent.ua)

Традиції та заборони на Горіховий Спас 2023

У переддень Горіхового Спасу завершується Успенський піст. Останній Спас також називають Хлібним, Полотняним, Малим, Холодним, Нерукотворним Спасом чи днем пам'яті Нерукотворного Образа Спасителя.

У період Горіхового Спасу закінчуються жнива, люди збирають горіхи та інший врожай перед осінню. Так само варто ходити до церкви та освячувати горіхи та хліб, випечений з борошна нового врожаю.

Прикмети на Горіховий Спас:

  • якщо на Горіховий Спас журавлі полетіли на південь - холоди прийдуть вже скоро, якщо спекотний день - то друга половина вересня буде холодна і дощова, якщо день погожий - буде коротка зима
  • якщо на третій Спас хороший урожай горіхів - зима буде сніжна і морозна
  • якщо в цей день почався дощ з грозою - осінь буде теплою

Що не можна робити:

  • суворо заборонено сваритися та бажати комусь зла, інакше воно повернеться до вас
  • не можна відмовляти в милостині нужденним і всім тим, хто потребує їжі
  • не варто лінуватися та байдикувати в цей день

Ворожіння на Горіховий Спас 2023

У давнину молоді дівчата ворожили на горіхах. Потрібно було просто зірвати його з дерева та розшифрувати передбачення на майбутнє:

  • стиглий горіх - до кохання
  • недозрілий - чекай важливу новину
  • гіркий - проблеми у стосунках
  • два зрощені горіхи - до везіння

Як змінилися дати Спасів

Помісний Собор ПЦУ який проходив 27 липня ухвалив остаточне рішення про перехід на новоюліанський календар. Дати свят почнуть "зміщуватися" на 13 днів назад вже з нового церковного року - 1 вересня.

При цьому визначати дату Великодня будуть як і раніше. Це також стосується Вербної неділі, Вознесіння, Трійці та Великоднього посту.

Нові дати Спасів будуть такими:

  • День семи мучеників Маковеїв, або Маковія - 1 серпня замість 14 серпня
  • Преображення Господнє, Яблучний Спас - 6 серпня замість 19 серпня
  • Успіння Пресвятої Богородиці - 15 серпня замість 28 серпня, а Горіховий Спас 16 серпня замість 29 серпня
  • Успенський пост триватиме з 1 по 14 серпня замість 14-27 серпня

Зазначимо, що у серпні 2023 року дати Спасів залишаються "старими", а от наступного 2024 року їх будуть відзначати відповідно до новоюліанського календаря.

До речі, раніше ми розповідали про традиції святкування Медового Спасу 2023.

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