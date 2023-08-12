Как собрать букет на Маковея, чтобы в доме круглый год были радость и богатство

Как собрать букет на Маковея

Обязательным и главным атрибутом букета являются спелые головки мака. Издавна мак у украинцев считался сильным оберегом. Его использовали в различных обрядах - им осыпали коров и хозяйство от всего плохого. Он также был защитой от чародейства.

Накануне Маковея традиционно наши предки собирали букеты. Их состав мог очень отличаться в каждом регионе. Главное, чтобы основой были цветы, выращенные на родной земле. До сих пор эксперты советуют избегать экзотических растений, которые не характерны для Украины.

В букеты следует добавлять эти цветы и травы:

созревшие головки мака

астры, бархатцы и георгины

мяту, базилик и чабрец

барвинок

гвоздики

любисток и полынь

базилики

цикорий обыкновенный

тысячелистник

Варианты букетов на Маковея (фото: Facebook/Liliia Matviishyn)

Чем можно обогатить букет

Чтобы привлечь в дом богатство и достаток, в букеты можно добавлять овощи, символизирующие щедрый урожай. Распространенным вариантом являются композиции с гроздьями калины и подсолнечником. Также можно добавить морковь, кукурузу, бобы и даже укроп.

Символом достатка являются колосья ржи и пшеницы, поэтому они тоже должны быть в композиции.

Букет следует обогатить володушками. Этот цветок приносит семье мир и благополучие. А если в композиции будет мята, то она будет оберегать семью от любой напасти и укреплять здоровье.

После освящения нужно хранить этот букет до весны. Все это время он будет защищать дом и его жителей от всего плохого. А потом нужно букет сжечь.