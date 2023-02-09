Як живуть переселенці у "зимовому" містечку у Львові (відео і фото)

У Львові у найбільшому модульному містечку, побудованому спеціально для проживання у зимовий період, вже оселилися близько 750 тисяч громадян, які були змушені виїхати зі своїх домівок через російське повномасштабне вторгнення та війну.

Як виглядає містечко і в яких умовах тут проживають українці в холодну пору року, розповіли у прес-службі Львівської міської ради.

З усіх чотирьох модульних містечок на території Львова цей - найбільший. Він облаштований на Сихові, неподалік іншого містечка для переселенців "Маріяполіс".

Оскільки модулі в "зимовому" містечку більш адаптовані саме до проживання в морози і холоди, сюди переселяються жителі з інших трьох. Так, тимчасове житло на території Стрийського парку, вулиці Пулюя та "Маріяполіс" було тимчасово "законсервовано".

Як зазначає мер Львова Андрій Садовий, у "зимовому" містечку є близько 1400 місць, і більшість із них вже заповнена. За словами градоначальника, люди тут проживають досить комфортно.

Зимове модульне містечко у Львові (фото: city-adm.lviv.ua)

Загалом на ділянці розміщено 8 двоповерхових будинків, кожен із яких складається з 80 модулів. Зараз облаштовано благоустрій навколо 6 будинків, і в планах найближчим часом зробити це і біля 2 будинків, що залишилися.

Як облаштоване "зимове містечко"

На території містечка встановили вуличні меблі, а навесні мають висадити дерева та засіяти газони.

Як виглядає "зимове" містечко для переселенців у Львові (фото: city-adm.lviv.ua)

Для повноцінного функціонування тимчасового житла, комунальники проклали понад 2,5 км водопровідних та каналізаційних труб та облаштували насосну станцію підкачування, а також підвели електроенергію.

У "зимовому містечку" будиночки так званого коридорного типу. Також санвузли тут усередині, а не окремими блоками.

У приміщеннях є їдальні, де люди можуть приготувати собі поїсти. І не тільки - на кухні встановлені й пральні машини, і тут можна також випрати речі.

Такі місця загального використання будуть підключені до генераторів, щоб навіть при відключенні світла були місця, де тепло можна приготувати їжу.

У львівському "зимовому" модульному містечку зараз проживає близько 750 людей (фото: city-adm.lviv.ua)

Проживають люди у модульному містечку безплатно. Харчуванням переселенців забезпечує місто.

"Зі свого боку ми надаємо їм психологічну підтримку. Також у нас є соціальні працівники, юридичний супровід. Побут люди собі влаштовують повністю самі: прибирання, прання, кухня тощо", каже координатор модульних містечок у Львові Володимир Головатий.

Відео: як виглядає львівське "зимове" модульне містечко для переселенців