Как живут переселенцы в "зимнем" городке во Львове (видео и фото)

Во Львове в крупнейшем модульном городке, построенном специально для проживания в зимний период, уже поселились около 750 тысяч граждан, которые были вынуждены выехать из своих домов из-за российского полномасштабного вторжения и войны.

Как выглядит городок и в каких условиях тут проживают украинцы в холодную пору года, рассказали в п ресс-службе Львовского городского совета.

Из всех четырех модульных городков на территории Львова этот - самый большой. Он обустроен на Сыхове, недалеко от другого городка для переселенцев "Марияполис".

Так как модули в "зимнем" городке более адаптированы именно к проживанию в холода и морозы, сюда переселяются жители из остальных трех. Так, временное жилье на территории Стрыйского парка, улицы Пулюя и "Марияполис" было временно "законсервировано".

Как отмечает мэр Львова Андрей Садовый, в "зимнем" городке есть около 1400 мест, и большая часть из них уже заполнена. По словам градоначальника, люди тут проживают достаточно комфортно.

Зимний модульный городок во Львове (фото: city-adm.lviv.ua)

В общей сложности на участке размещено 8 двухэтажных домов, каждый из которых состоит из 80 модулей. Сейчас обустроено благоустройство вокруг 6 домов, и в планах в ближайшее время сделать это и возле оставшихся 2 домов.

Как обустроен "зимний городок"

На территории городка установили уличную мебель, а весной должны высадить деревья и засеять газоны.

Как выглядит "зимний" городок для переселенцев во Львове (фото: city-adm.lviv.ua)

Для полноценного функционирования временного жилья, коммунальщики проложили более 2,5 км водопроводных и канализационных труб и обустроили насосную станцию подкачки, а также подвели электроэнергию.

В "зимнем городке" домики так называемого коридорного типа. Также санузлы здесь внутри, а не отдельными блоками.

В помещениях есть столовые, где люди могут приготовить себе покушать. И не только - на кухне установлены и стиральные машины, и тут можно также постирать вещи.

Такие места общего использования будут подключены к генераторам, чтобы даже при отключении света были места, где тепло и можно приготовить еду.

Во львовском "зимнем" модульном городке сейчас проживают около 750 человек (фото: city-adm.lviv.ua)

Проживают люди в модульном городке бесплатно. Питанием переселенцев обеспечивает город.

"Со своей стороны мы оказываем им психологическую поддержку. Также у нас есть социальные работники, юридическое сопровождение. Быт люди себе обустраивают полностью сами: уборка, стирка, кухня и т.д.", говорит координатор модульных городков во Львове Владимир Головатый.

Видео: как выглядит львовский "зимний" модульный городок для переселенцев