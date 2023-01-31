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Новий дім. У Дніпрі відремонтували гуртожиток для 120 сімей маріупольців

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Вівторок 31 січня 2023 16:37
Новий дім. У Дніпрі відремонтували гуртожиток для 120 сімей маріупольців Фото: Житло для маріупольців у Дніпрі (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

У Дніпрі закінчують ремонт гуртожитка під соціальне житло для маріупольців. В приміщенні поселять 120 сімей.

Це перший проект, який дасть старт іншим, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Телеграм-канал "ЯМаріуполь".

Незабаром очкується завершення робіт та відкриття гуртожитку. У приміщеннях замінені вікна, підлога, освітлення, облаштовують спільний простір. Мета проекту – створити затишне та комфортне житло для маріупольських родин.

Зазначається, що це лише перший крок у вирішенні житлового питання.
Усі маріупольці можуть стати на спеціальний облік в центрах "ЯМаріуполь" на отримання соціального житла із зазначенням міста. Заявки розглядатимуться по ходу реалізації наступних проектів житла для переселенців із Маріуполя та району.

Новий дім. У Дніпрі відремонтували гуртожиток для 120 сімей маріупольцівФото: Відремонтовані кімнати в гуртожитку в Дніпрі (t.me/mariupol_1778)

Звертатися за підтримкою в центри "ЯМаріуполь" можна у різних містах:

  • Запоріжжя, пр. Соборний, 150А;
  • Дніпро, вул. Воскресенська, 23;
  • Вінниця, вул. Соборна, 50;
  • Київ, вул. Антоновича, 39;
  • Кропивницький, вул. Академіка Паученка, 41/26;
  • Хмельницький, вул. Героїв Маріуполя, 3а;
  • Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 22а;
  • Калуш, вул. Грушевського, 13;
  • Одеса, вул. Пішонівська, 30а;
  • Львів, Галицька площа, 15;
  • Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 11;
  • Черкаси, вул. Володимира Ложешнікова, 52;
  • Тернопіль, площа Героїв Євромайдану, 9.

Графік роботи центрів: з 8:00 до 18:00, вихідний – неділя. Телефони: (050) 345 1555, (067) 345 1555.

Нагадаємо, ми писали, як переселенцям отримати виплати для облаштування на новому місці.

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