Новий дім. У Дніпрі відремонтували гуртожиток для 120 сімей маріупольців
У Дніпрі закінчують ремонт гуртожитка під соціальне житло для маріупольців. В приміщенні поселять 120 сімей.
Це перший проект, який дасть старт іншим, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Телеграм-канал "ЯМаріуполь".
Незабаром очкується завершення робіт та відкриття гуртожитку. У приміщеннях замінені вікна, підлога, освітлення, облаштовують спільний простір. Мета проекту – створити затишне та комфортне житло для маріупольських родин.
Зазначається, що це лише перший крок у вирішенні житлового питання.
Усі маріупольці можуть стати на спеціальний облік в центрах "ЯМаріуполь" на отримання соціального житла із зазначенням міста. Заявки розглядатимуться по ходу реалізації наступних проектів житла для переселенців із Маріуполя та району.
Фото: Відремонтовані кімнати в гуртожитку в Дніпрі (t.me/mariupol_1778)
Звертатися за підтримкою в центри "ЯМаріуполь" можна у різних містах:
- Запоріжжя, пр. Соборний, 150А;
- Дніпро, вул. Воскресенська, 23;
- Вінниця, вул. Соборна, 50;
- Київ, вул. Антоновича, 39;
- Кропивницький, вул. Академіка Паученка, 41/26;
- Хмельницький, вул. Героїв Маріуполя, 3а;
- Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 22а;
- Калуш, вул. Грушевського, 13;
- Одеса, вул. Пішонівська, 30а;
- Львів, Галицька площа, 15;
- Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 11;
- Черкаси, вул. Володимира Ложешнікова, 52;
- Тернопіль, площа Героїв Євромайдану, 9.
Графік роботи центрів: з 8:00 до 18:00, вихідний – неділя. Телефони: (050) 345 1555, (067) 345 1555.
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