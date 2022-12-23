Заселятимуть через рік. У Львові збудують багатоповерхівки для переселенців

У Львові за рік планують збудувати житло для переселенців зі спеціальними потребами. Дві 8-поверхівки зведуть поруч із соціально-реабілітаційним центром.

На будівництво соціального житла ЄС надасть Львову 19,5 млн євро в межах програми "Незламні", повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на офіційний канал Європейського Союзу про підтримку України.

Зазначається, що будівництво соціального житла для людей з усієї України, які постраждали від війни, планують завершити до початку зими 2023 року. Там тимчасово проживатимуть переміщені особи, які потребують тривалої реабілітації.

"23 грудня завершується міжнародний архітектурний конкурс на будівництво цього житла. Архітектори мають запропонувати якісний проект, який можна швидко втілити у життя, адже це – програма надзвичайних заходів, яку мають реалізувати максимально швидко", – сказав міський голова Львова Андрій Садовий.

Фото: Переселенці у Львові (УНІАН)

Місто має виділити земельну ділянку для соціального житла, підвести туди всі необхідні комунікації та облаштувати територію включно з бомбосховищем.

Нагадаємо, ми писали, що у Чернівцях будують модульне містечко для переселенців.