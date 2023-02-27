Як живе "дівчинка з Маріуполя", яка була на шабаші у Лужниках (фото)

Чим займається Аня у соцмережах

На опублікованих фото, які розміщує дівчина у соцмережах, можна побачити, як вона весело танцює та позує на численних кадрах. Тут є і знімки з готелю, де вона стрибає на ліжку.

15-річна Аня у соцмережі називає себе "Зая".

15-річна Ганна позує в соцмережі

Соціальна мережа називається Likee, користувачі якої можуть створювати та розповсюджувати короткі музичні відеокліпи з можливістю додавання спецефектів та доповненої реальності.

Останні відео знято відносно недавно, дівчина на них виглядає щасливою.

Для довідки

Аня Науменко, 15-річна дівчина, яка 22 лютого зі сцени в "Лужниках" сказала: "Дякую дяді Юрі за те, що він мене, мою сестру та сотні тисяч дітей врятував з Маріуполя" та її молодша сестра Кароліна, яка від гучних звуків закрила вуха – справді родом із Маріуполя. Десять місяців тому під час окупації міста маму дівчаток вбило уламками.

Аня була старшою з дітей у сім'ї, але дитинство вона провела в дитячому будинку. У соціальних мережах на сторінках її вихователів можна знайти фотографії дівчинки до 2015 року, після чого мама Ольга забрала Аню додому.

На сцені у Лужниках була лише Аня та Кароліна, де братик Данило – невідомо.