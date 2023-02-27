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Как живет "девочка из Мариуполя", которая была на шабаше в Лужниках (фото)

15-летняя девушка Аня в Лужниках (Скриншот из видео)
Автор: Людмила Жукова

Россияне во время своего концерта в "Лужниках" вывели на сцену детей, мать которых погибла от обстрелов со стороны российских войск. Среди них была и 15-летняя Аня из Мариуполя. Ее мать погибла при обстреле города. В семье было трое детей - Аня, Каролина и Даниил.

Советник мэра Мариуполя в своем Telegram-канале обратил внимание, что Аня совсем не выглядит убитой горем и страдающей.

Чем занимается Аня в соцсетях

На опубликованных фото, которые размещает девушка в соцсетях, можно увидеть, как она весело танцует и позирует на многочисленных кадрах. Тут есть и снимки из отеля, где она прыгает счастливая на кровати.

15-летняя Аня в соцсети называет себя "Зая".

15-летняя Аня позирует в соцсети

Социальная сеть называется Likee, пользователи которой могут создавать и распространять короткие музыкальные видеоклипы с возможностью добавления спецэффектов и дополненной реальности.

Последние видео сняты относительно недавно, девушка на них выглядит счастливой.

Для справки

Аня Науменко, 15-летняя девушка, которая 22 февраля со сцены в "Лужниках" сказала: "Спасибо дяде Юре за то, что он меня, мою сестру и сотни тысяч детей спас из Мариуполя" и ее младшая сестра Каролина, которая от громких звуков закрыла уши - действительно родом из Мариуполя. Десять месяцев назад во время оккупации города маму девочек убило обломками.

Аня была старшая из детей в семье, но детство она провела в детском доме. В социальных сетях на страницах ее воспитателей можно найти фотографии девочки в заведении до 2015 года, после чего Ольга забрала Аню домой.

На сцене в Лужниках была только Аня и Каролина, где братик Даниил - неизвестно.

Напомним, Аня Науменко во время выступления раскрыла правду о шабаше в "Лужниках".

Кстати, оккупанты с первого дня вторжения незаконно вывозят украинских детей на территорию РФ. Больше всего они были вывезены с оккупированных территорий Луганска, Донецка, Херсонской иЗапорожской областей и Крыма.

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