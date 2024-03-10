Як "жалить" кропива під мікроскопом. На це відео боляче навіть дивитися

Як "жалить" кропива

Блогер вирішив показати увесь процес на власній руці. Він знімав момент "зустрічі" шкіри з голками на стеблі рослини.

Багатьом здається, ніби на кропиві не дуже багато "шипів". Втім, під мікроскопом ви побачите зовсім іншу "картинку".

Голки кропиви (скріншоти)

Але ця рослина "жалить" не лише тоді, коли ви торкаєтеся її стебла. Гострі та дуже маленькі голки є і на листі.

Кропива під мікроскопом (скріншот)

Також блогер пояснив, як саме кропива випускає свою отруту. Ні для кого не секрет, що після того, як доторкнутися цієї рослини, шкіра починає червоніти, на ній з'являються пухирці, які сверблять, болять та приносять чимало неприємностей.

Як виявилося, голки кропиви випускають ці речовини під кутом. Коли ви торкаєтеся стебла чи листя, отрута вже починає вибризкуватися.

Як реагує мережа

Цікаві кадри з-під мікроскопа вразили користувачів. Вони пишуть: