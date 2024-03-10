Как "жалит" крапива под микроскопом. На это видео больно даже смотреть

Как "жалит" крапива

Блогер решил показать весь процесс на своей руке. Он снимал момент "встречи" кожи с иглами на стебле растения.

Многим кажется, будто на крапиве не очень много "шипов". Впрочем, под микроскопом вы увидите совсем другую "картинку".

Иголки крапивы (скриншоты)

Но это растение "жалит" не только тогда, когда вы трогаете его стебли. Острые и очень маленькие иглы есть и на листьях.

Крапива под микроскопом (скриншот)

Также блоггер объяснил, как именно крапива упускает свой яд. Ни для кого не секрет, что после того, как прикоснуться к этому растению, кожа начинает краснеть, на ней появляются пузырьки, которые чешутся, болят и приносят немало неприятностей.

Как оказалось, иглы крапивы испускают эти вещества под углом. Когда вы затрагиваете стебли или листья, яд уже начинает выбрызгиваться.

Как реагирует сеть

Интересные кадры из-под микроскопа поразили пользователей. Они пишут: