Як економити на подорожах Укрзалізницею: корисні поради для мандрівників

Ціни по днях

Ціна залізничного квитка залежить не тільки від класу вагону, а й від дня тижня. У понеділок, четвер і суботу діє базовий тариф. Найвигідніше їздити потягом у вівторок і середу. Найдорожче - у п'ятницю та неділю. У ці дні передплата складає 10%.

Також ціни залежать від пори року, бо на кожен період діє свій коефіцієнт. Наприклад найвищий з 1 по 20 січня. Найнижчий - 31 грудня.

Економія на Інтерсіті

Тут діє правило, схоже на принцип купівлі авіаквитків - чим раніше купиш, ти нижчою буде ціна. Якщо плануєте придбати квиток першого класу, потрібно знати такі нюанси:

за 30 днів - дешевше на 15%

за 29-25 днів - дешевше на 10%

за 24-15 днів - дешевше на 5%

за 14-5 днів - базовий тариф

Чим ближче до відправлення, тим більше доведеться переплатити. За 2-4 дні до відправлення ціна зросте на 10%, а за 1 день до або в день відправлення на 15%.

Повернення квитків

До відправлення потяга квиток може здати будь-хто, а от після - тільки особа, на яку оформлений документ.

Одному пасажиру касир може повернути кошти за 9 невикористаних квитків. Сума повернення залежить від терміну здачі квитка.

Якщо повернути щонайменше за добу до відправлення, то отримаєте повну вартість квитка і плацкарти. Від 24 до 9 годин - повну вартість квитка і 50% вартості плацкарти, менше ніж за 9 годин - лише повну вартість квитка (без вартості плацкарти).

Якщо потяг уже відправився, але пройшло менш як 1 год, то вам повернуть 10% вартості квитка, якщо пройшло більше часу - то коштів не повернуть.