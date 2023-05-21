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Як економити на подорожах Укрзалізницею: корисні поради для мандрівників

Як можна економити на квитках Укрзалізниці (фото: GettyImages)
Автор: Василина Копитко

Подорожі Укрзалізницею можуть вам обходитись дешевше, якщо знати кілька нюансів. А саме, у які дні на квитки ціни найнижчі та за скільки часу їх варто купувати, аби максимально зекономити.

Про це розповіли на сторінці "Про гроші" в Instagram.

Ціни по днях

Ціна залізничного квитка залежить не тільки від класу вагону, а й від дня тижня. У понеділок, четвер і суботу діє базовий тариф. Найвигідніше їздити потягом у вівторок і середу. Найдорожче - у п'ятницю та неділю. У ці дні передплата складає 10%.

Також ціни залежать від пори року, бо на кожен період діє свій коефіцієнт. Наприклад найвищий з 1 по 20 січня. Найнижчий - 31 грудня.

Економія на Інтерсіті

Тут діє правило, схоже на принцип купівлі авіаквитків - чим раніше купиш, ти нижчою буде ціна. Якщо плануєте придбати квиток першого класу, потрібно знати такі нюанси:

  • за 30 днів - дешевше на 15%
  • за 29-25 днів - дешевше на 10%
  • за 24-15 днів - дешевше на 5%
  • за 14-5 днів - базовий тариф

Чим ближче до відправлення, тим більше доведеться переплатити. За 2-4 дні до відправлення ціна зросте на 10%, а за 1 день до або в день відправлення на 15%.

Повернення квитків

До відправлення потяга квиток може здати будь-хто, а от після - тільки особа, на яку оформлений документ.

Одному пасажиру касир може повернути кошти за 9 невикористаних квитків. Сума повернення залежить від терміну здачі квитка.

Якщо повернути щонайменше за добу до відправлення, то отримаєте повну вартість квитка і плацкарти. Від 24 до 9 годин - повну вартість квитка і 50% вартості плацкарти, менше ніж за 9 годин - лише повну вартість квитка (без вартості плацкарти).

Якщо потяг уже відправився, але пройшло менш як 1 год, то вам повернуть 10% вартості квитка, якщо пройшло більше часу - то коштів не повернуть.

Раніше ми розповідали про те, чим відрізняються вагони першого і другого класу в Інтерсіті+.

Читайте також про те, як можна придбати квиток на Укрзалізницю за 1 гривню.

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