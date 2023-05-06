У чому відмінність між першим і другим класом у потягах, та вагонами 2С і 2В: мандрівникам на замітку
Вибираючи квиток на потяг, інтерсіті чи навіть електричку, варто орієнтуватись у тому, яка відмінність між першим класом та другим, а ще - між типами вагону. Саме від цього залежить комфортабельність вашої поїздки.
Про це пише Аvktarget.
Яка відмінність між вагонами 2С І 2В
Тип вагона вказують поряд з його номером на першому рядку квитка. Найпопулярніші типи: плацкартний, купейний, сидячий, загальний. У це поняття включається загальна кількість місць і клас обслуговування.
Клас вказують у другому рядку квитка поруч з інформацією про маршрут. Він передбачає певний набір зручностей в дорозі: харчування, кондиціонування і опалення, наявності біотуалету, бездротового інтернету і т.д.
2С зустрічається в роботі електропоїздів, сидячих вагонів у швидких поїздах, поїздів моделей "Стриж" і "Сапсан".
Категорія 2С для кожного виду поїзда відрізняється:
- 2С в електричках і сидячих вагонах. Умови залежать від конкретного напрямку. Міжобласні мають найменший набір зручностей. В окремих напрямках можуть бути розкладні столики, розетки, кондиціонери. 2С має різну оббивку крісел, кількість місць і ціну квитка відповідно. Перевезення тварин не дозволене.
- Модель "Стриж". Другий клас обслуговування відрізняє наявність кондиціонера і електричного опалення. Є біотуалет. Перевезення тварин заборонене.
- Модель "Сапсан". Носить назву "Економ-клас". Можуть бути місця зі столом і без столу, всередині є вішалки для одягу, місця для багажу, можуть надаватися навушники. Перевезення тварин дозволене тільки в вагонах під номерами 3 і 13.
2В зустрічається в електричках, сидячих вагонах, а також моделі "Сапсан":
- 2В в електричках і швидкісних поїздах також залежить від маршруту руху. Але, як правило, 2В мають кондиціонери, необов'язковим є наявність біотуалету. Перевезення тварин дозволене.
- Модель "Сапсан". Вагони класу 2В в нумерації поїзда "Сапсан" - 10-й і 20й. Носить назву "Економічний" або "Економ-плюс" і від "Економ-класу" відрізняється більшим простором, наявністю WI-FI і розетки біля кожного крісла. Обід входить у вартість проїзду. Перевезення тварин дозволене тільки на деяких місцях.
Відмінності 2С і 2В
- Клас 2В не зустрічається в "Стриж" на відміну від 2С.
- Клас 2В дозволяє проїзд з тваринами. Залежно від поїзда перевезення тварин може бути дозволена тільки на деяких місцях. 2С повністю обмежує перевезення тварин.
- Тип вагона 2В - загальний. 2С - сидячого типу.
- 2В не має нумерації місць. 2С - має.
- 2С переважно мають на борту біотуалети. 2В спочатку не передбачає наявність біотуалету. Їх наявність - виняток з правила.
Усі ці нюанси варто врахувати при купівлі квитка, аби точно розуміти, наскільки комфортною буде подорож.
Чим відрізняється 1 клас від 2 класу в Інтерсіті+
Комфортні крісла - у вагонах першого класу комфортніші крісла. Вони мають більше регулювань та більший кут нахилу спинки, ніж крісла другого класу.
Більше простору для ніг - у вагоні першого класу на 3-5 рядів менше, ніж у другому. Ця дозволяє збільшити відстань до попереднього крісла щонайменше на 15 сантиметрів.
Відстань між кріслами збоку - у кожному ряду вагонів першого класу на одне крісло менше. Тому відстань збоку між кріслами більша приблизно на 10 сантиметрів.
Більше розеток - розетки встановлені у першому класі у кожному ряду. У вагонах другого класу їх вдвічі менше.
Безкоштовний вхід до зали очікування підвищеного комфорту - пасажири із квитками 1-го класу поїзда Інтерсіті+ в день відправлення, можуть скористатися сервіс-центром вокзалу або залом очікування підвищеного комфорту безплатно.
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