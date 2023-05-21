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Как экономить на путешествиях "Укрзалізницею": полезные советы

Как можно экономить на билетах "Укрзалізниці" (фото: GettyImages)
Автор: Василина Копытко

Путешествия "Укрзалізницею" могут вам обходиться дешевле, если знать несколько нюансов. А именно, в какие дни на билеты самые низкие цены и за сколько времени их стоит покупать, чтобы максимально сэкономить.

Об этом рассказали на странице "Про гроші" в Instagram.

Цены по дням

Цена ж/д билета зависит не только от класса вагона, но и от дня недели. В понедельник, четверг и субботу действует базовый тариф. Выгоднее всего ездить поездом во вторник и среду. Дороже всего - в пятницу и воскресенье. В эти дни подписка составляет 10%.

Также цены зависят от времени года, потому что на каждый период действует свой коэффициент. Например, самый высокий с 1 по 20 января. Самый низкий - 31 декабря.

Экономия на Интерсите

Здесь действует правило, похожее на принцип покупки авиабилетов - чем раньше купишь, ты ниже будет цена. Если планируете купить билет первого класса, нужно знать следующие нюансы:

  • за 30 дней - дешевле на 15%
  • за 29-25 дней - дешевле на 10%
  • за 24-15 дней - дешевле на 5%
  • за 14-5 дней - базовый тариф

Чем ближе к отправке, тем больше придется переплатить. За 2-4 дня до отправки цена вырастет на 10%, а за 1 день до или в день отправления на 15%.

Возврат билетов

До отправления поезда билет может сдать любой человек, а вот после - только лицо, на которое оформлен документ.

Одному пассажиру кассир может вернуть деньги за 9 неиспользованных билетов. Сумма возврата зависит от срока сдачи билета.

Если вернуть минимум за сутки до отправки, то получите полную стоимость билета и плацкарты. От 24 до 9 часов - полная стоимость билета и 50% стоимости плацкарты, менее чем за 9 часов - только полную стоимость билета (без стоимости плацкарты).

Если поезд уже отправился, но прошло менее 1 часа, то вам вернут 10% стоимости билета, если прошло больше времени - то средства уже не вернут.

Раньше мы рассказывали о том, чем отличаются вагоны первого и второго класса в Интерсити+.

Читайте также о том, как можно приобрести билет на "Укрзалізницю" за 1 гривну.

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